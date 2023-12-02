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Шестаков приніс нічию Вересу на останніх секундах з Поліссям

2 грудня 2023 09:55
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Шестаков приніс нічию Вересу на останніх секундах з Поліссям
Полісся – Верес. Фото: УПЛ
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Програма чергового туру в УПЛ стартувала в п’ятницю протистоянням Полісся та Вереса. Господарі були дуже близькі до перемоги, але гості зрівняли рахунок в самій кінцівці.

Подробиці матчу та відео, в матеріалі Новини.LIVE.

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Перший тайм матчу пройшов майже без небезпечних моментів. Відзначити можна тільки влучання в обидві стійки, але Гітченку та Козаку не вистачило влучності.

У другому таймі перевага Полісся наростала, поява на полі Макуана додавала гостринки. Врешті решт саме господарі вийшли вперед — житомиряни забили на 68 хвилині, причому зробили це доволі ефектним чином. Кутовий із лівого флангу на дальньому боці штрафного головою під удар Крушинському скинув Будківський, а партнер потужно пробив повз Паст. Награна комбінація, як не крути.

Результат не втримали в кінцівці

Для того, щоб спробувати зрівняти гравцям Вересу не вистачало спритності. Та й моментів особливо гострих не було. А суперники вже грали на втримання результату. Але несподівано на 7-й компенсованій хвилині центральний захисник Жуліо Сезар опинився на лівому фланзі штрафного, звідки подав на дальню стійку, де Шестаков пробив головою під поперечину. У підсумку нічия 1:1.

У наступному турі обидві команди зіграють з лідерами. Житомирське Полісся прийматиме дніпровський Дніпро-1, тоді як рівненський Верес гостюватиме в донецького Шахтаря.

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