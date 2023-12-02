Дніпро-1 втратив лідерство, а Кривбас здійснив камбек та вийшов на перше місце в УПЛ

Ісенко ловить м'яч. Фото: Дніпро-1

Субота в УПЛ подарувала кілька приголомшливих результатів та одну нічию без забитих голів. "Дніпро-1" несподівано поступився "Ворсклі" вдома, "Кривбас" цим скористався та обійшов сусідів в турнірній таблиці завдяки вольовій перемозі над "Олександрією", а "Колос" та "Оболонь" поділили очки.

Підсумки матчів суботи в УПЛ — в матеріалі Новини.LIVE.

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Перед цим туром відставання "Кривбасу" від "Дніпра" складало 3 пункти й хто міг подумати, що команди зрівняються по очках під час другого тайму матчу в Кривому розі, коли господарі поступались, а в дніпрян гра ще була попереду.

Підопічні Юрія Вернідуба пропустили на 31-й хвилині. Шулянський підловив відскок на вході до лівого флангу штрафного та потужно пробив під поперечину, спіймавши зненацька Кліщука.

Взялись за справу гравці "Кривбасу" лише наприкінці зустрічі. На 79-й хвилині зрівняв рахунок По від входу до лівого флангу штрафного, а ще через 4 хвилини Бізімана з центру чужих володінь приніс господарям важливі 3 бали.

Скрипник переграв Максимова

Для "Дніпра-1" навпаки все починалось позитивно. Майстерний пас Піхальонка з глибини атаки на лівий фланг штрафного для Лєднєва, який опинився за спиною в Крупського та з гострого кута переграв воротаря.

Але ще до перерви "Ворскла" зуміла перевернути все з ніг на голову. На 31 хвилині Скляр виконав не менш ефектний за Піхальонка до цього розрізний пас до правого флангу чужих володінь, де Челядін на самоті зупинив м’яч та пробив другим дотиком під воротаря.

І не встигли дніпряни повернутись до побудови атак, як "Ворскла" через кілька пасів п’ятою на правому фланзі дійшла до чужого штрафного й Кане прострілив на дальню стійку під порожні ворота для Феліпе.

У другій половині у команди Максимова було кілька небезпечних моментів. Міг відзначитись Гуцуляк, потім Якубу влучив у Челядіна та мяч пролетів дуже близько від поперечини, були шанси у Бабенка та Піхальонка. Але перемогу вдалось втримати підопічним Скрипника.

Тепер в "Дніпра-1" попереду зустріч ще з однією командою з Топ-3 "Поліссям".

"Колос" та "Оболонь" продовжили свої серії

Гра "Колоса" та "Оболоні" завершилась без голів. Команда Ярослава Вишняка не програє в УПЛ уже 9 матчів поспіль, а футболісти Валерія Іващенка тим часом не перемагають п’ятий матч.

Таким чином, "Колос" після 15 турів набрав 21 очко і посідає сьоме місце у турнірній таблиці УПЛ. В "Оболоні" 14 балів та 12 рядок.

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