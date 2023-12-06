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Мудрик ухвалив важке рішення, яке змінить його кар'єру

6 грудня 2023 15:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мудрик ухвалив важке рішення, яке змінить його кар'єру
Михайло Мудрик у матчі з "Брайтоном". Фото: REUTERS/Dylan Martinez
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Футболіст збірної України та лондонського "Челсі" Михайло Мудрик збирається змінити агента. Молодий футболіст відчув необхідність серйозних змін.

Мудрик йде з агентства, яке допомогло йому зробити трансфер до "Челсі", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Sport.ua.

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Найближчим часом Михайло Мудрик підпише контракт із новим агентством, яке братиме участь у всіх питаннях, пов'язаних із кар'єрою 22-річного футболіста. Футболіст "Челсі" більше не користуватиметься послугами Олексія Альохіна, який представляє ALIK FOOTBALL MANAGEMENT.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик у роздягальні "Челсі". Фото: instagram.com/chelseafc/

Хто представлятиме інтереси Мудрика

Поки що точно невідомо, хто надалі представлятиме інтереси футболіста збірної України. Михайло Мудрик має пропозиції відразу від кількох агентів. Одним із них є одіозний Вадим Шаблій із ProStar, який працює з багатьма відомими гравцями. Нещодавно клієнтом цієї агенції став Георгій Судаков із донецького "Шахтаря".

У сезоні 2023/2024 Михайло Мудрик провів за "Челсі" 12 матчів, забив два м'ячі та зробив результативну передачу. Його контракт із клубом діє до літа 2031 року.

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