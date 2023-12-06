Манчестер Сіті придбає лідера мадридського Реалу

Браїм Діас та Тоні Кроос святкують гол. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Тренерський штаб англійського "Манчестер Сіті" на чолі з Хосепом Гвардіолою зацікавився одним із футболістів мадридського "Реала". Влітку "містяни" можуть підписати контракт із титулованим футболістом.

"Сіті" готовий запросити гравця на правах вільного агента, повідомляє Todofichajes.

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"Манчестер Сіті" має намір активно попрацювати на літньому ринку футболістів під час трансферного вікна-2024. Англійський клуб хоче підписати гравця, який чудово знайомий Хосепу Гвардіолі.

Кого хоче підписати "Манчестер Сіті"

Півзахисник мадридського "Реала" Тоні Кроос може змінити клубну прописку вже наступного літа. Колишній футболіст збірної Німеччини виступає на Сантьяго Бернабеу з 2014 року. Однак його можливості чудово відомі Хосепу Гвардіолі, який працював із хавбеком у мюнхенській "Баварії".

Тоні Кроос з м'ячем. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Влітку наступного року у Тоні Крооса закінчиться контракт із "Реалом". Мадридці хочуть запропонувати ветерану нову угоду, але "Сіті" готова перехопити гравця. "Містяни" готові платити Кроосу 15 млн євро на рік.

У сезоні-2023/2024 Тоні Кроос зіграв за "Реал" 19 поєдинків у всіх турнірах, забив один гол і зробив п'ять результативних передач.

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