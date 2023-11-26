Холанду підкорилося чергове унікальне досягнення в АПЛ

Ерлінг Холанд. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

У матчі 13-го туру Англійської прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" вдома зіграв унічию з "Ліверпулем" (1:1). Єдиний м'яч у господарів забив Ерлінг Холанд.

Забивши в цьому матчі, Холанду підкорилося чергове досягнення в АПЛ, повідомив канал Opta.

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Починаючи з 1 липня 2022 року, коли почав діяти його контракт із "Манчестер Сіті", Холанд забив 20 із 21 клубів в АПЛ.

Єдиною командою, якій не забив Холанд в АПЛ, залишається "Брентфорд", за який грає українець Єгор Ярмолюк.

Минулого сезону "Ман Сіті" двічі програли "Брентфорду" з рахунком 1:2, 0:1. Нинішнього сезону команди ще не грали.

Після переходу до "Манчестер Сіті" Холанд забив 70 голів, зробив 13 асистів у 72 матчах. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює трансферну вартість футболіста у 180 млн євро.

Зазначимо, що через нічию з "Ліверпулем" "Манчестер Сіті" опустився на друге місце у турнірній таблиці. Лідером АПЛ є "Арсенал".

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