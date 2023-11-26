Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Холанду підкорилося чергове унікальне досягнення в АПЛ arrow

Холанду підкорилося чергове унікальне досягнення в АПЛ

26 листопада 2023 10:48
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Холанду підкорилося чергове унікальне досягнення в АПЛ
Ерлінг Холанд. Фото: Reuters/Jason Cairnduff
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У матчі 13-го туру Англійської прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" вдома зіграв унічию з "Ліверпулем" (1:1). Єдиний м'яч у господарів забив Ерлінг Холанд.

Забивши в цьому матчі, Холанду підкорилося чергове досягнення в АПЛ, повідомив канал Opta.

Читайте також:

Бомбардирські рекорди Холанда

Починаючи з 1 липня 2022 року, коли почав діяти його контракт із "Манчестер Сіті", Холанд забив 20 із 21 клубів в АПЛ.

Єдиною командою, якій не забив Холанд в АПЛ, залишається "Брентфорд", за який грає українець Єгор Ярмолюк.

Минулого сезону "Ман Сіті" двічі програли "Брентфорду" з рахунком 1:2, 0:1. Нинішнього сезону команди ще не грали.

Після переходу до "Манчестер Сіті" Холанд забив 70 голів, зробив 13 асистів у 72 матчах. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює трансферну вартість футболіста у 180 млн євро.

Зазначимо, що через нічию з "Ліверпулем" "Манчестер Сіті" опустився на друге місце у турнірній таблиці. Лідером АПЛ є "Арсенал".

Нагадаємо, "Евертон" може продати Миколенка вже у січні — є покупець.

Довбик розповів, як іспанці ставляться до війни в Україні.

Роналду знову дивує — шедевральний гол та новий рекорд.

Ломаченко обрав суперника для наступного бою — що відомо.

Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику.

Циганків очікує трансфер до відомого клубу вже наступного року.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу - 80x80

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

06:40 Ціни на металобрухт в Україні — скільки коштує 1 кг чорних металів у кінці листопада

10:57 Зірка Дизель Шоу тепер не одна — Вікторія Булітко презентувала романтичний дует

04:33 Хто з українських чоловіків може втратити відстрочку від мобілізації — закон

Актуальне по темі