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Холанду покорилось очередное уникальное достижение в АПЛ

26 ноября 2023 10:48
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Агабекян Карен
редактор
Холанду покорилось очередное уникальное достижение в АПЛ
Эрлинг Холанд. Фото: Reuters/Jason Cairnduff
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Агабекян Карен
редактор

В матче 13-го тура Английской премьер-лиги "Манчестер Сити" дома сыграл вничью с "Ливерпулем" (1:1). Единственный мяч у хозяев забил Ерлинг Холанд.

Забив в этом матче, Холанду покорилось очередное достижение в АПЛ, сообщил канал Opta.

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Начиная с 1 июля 2022 года, когда начал действовать его контракт с "Манчестер Сити", Холанд забил 20 из 21 клубов в АПЛ.

Единственной командой, которой не забил Холанд в АПЛ остается "Брентфорд", за который играет украинец Егор Ярмолюк.

В прошлом сезоне "Ман Сити" дважды проиграли "Брентфорду" со счетом 1:2, 0:1. В нынешнем сезоне команды еще не играли.

После перехода в "Манчестер Сити" Холанд забил 70 голов, совершил 13 ассистов в 72 матчах. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает трансферную стоимость футболиста в 180 млн евро.

Отметим, что из-за ничьей с "Ливерпулем" "Манчестер Сити" опустился на второе место в турнирной таблице. Лидером АПЛ является "Арсенал".

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