Де Геа замінить Тер Штегена в Барселоні — стали відомі деталі

Давид Де Геа у матчі за "Манчестер Юнайтед". Фото: instagram.com/d_degeaofficial/

Повернення на поле основного воротаря "Барселони" відкладається. Марк-Андре Тер Штеген змушений погодитися на операцію, щоб позбавитися болю в спині.

Як мінімум кілька тижнів ворота "Барселони" захищатимуть Іньякі Пенья, повідомляє Football-Espana.

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У вівторок стало широко відомо, що на Марка-Андре Тер Штегена чекає операція. В результаті Іньякі Пенья залишиться єдиним воротарем "Барселони" щонайменше на два тижні, що є серйозною проблемою для Хаві Ернандеса.

Марк-Андре тер Штеґен на розминці. Фото: REUTERS/Albert Gea

Кандидати на перехід до "Барселони"

Попри фінансові проблеми, "Барселона" може спробувати виправити ситуацію та підписати нового воротаря, але лише на правах вільного агента. Головними кандидатами на підписання контракту з каталонцями є Серхіо Асенхо та Давид Де Геа, якого чутки пов'язують із поверненням у "Манчестер Юнайтед".

Колишній голкіпер збірної Іспанії з літа перебуває без клубу та готовий на значне скорочення зарплати заради того, щоб перейти у гранд європейського футболу. Асенхо залишив "Реал Вальядолід" наприкінці минулого сезону і був би ще дешевшим варіантом.

У "Барселоні" вивчають можливі варіанти. Йдеться про підписання досвідченого воротаря терміном до кінця цього сезону.

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