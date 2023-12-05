Де Геа замінить Тер Штегена в Барселоні — стали відомі деталі
Повернення на поле основного воротаря "Барселони" відкладається. Марк-Андре Тер Штеген змушений погодитися на операцію, щоб позбавитися болю в спині.
Як мінімум кілька тижнів ворота "Барселони" захищатимуть Іньякі Пенья, повідомляє Football-Espana.
У вівторок стало широко відомо, що на Марка-Андре Тер Штегена чекає операція. В результаті Іньякі Пенья залишиться єдиним воротарем "Барселони" щонайменше на два тижні, що є серйозною проблемою для Хаві Ернандеса.
Кандидати на перехід до "Барселони"
Попри фінансові проблеми, "Барселона" може спробувати виправити ситуацію та підписати нового воротаря, але лише на правах вільного агента. Головними кандидатами на підписання контракту з каталонцями є Серхіо Асенхо та Давид Де Геа, якого чутки пов'язують із поверненням у "Манчестер Юнайтед".
Колишній голкіпер збірної Іспанії з літа перебуває без клубу та готовий на значне скорочення зарплати заради того, щоб перейти у гранд європейського футболу. Асенхо залишив "Реал Вальядолід" наприкінці минулого сезону і був би ще дешевшим варіантом.
У "Барселоні" вивчають можливі варіанти. Йдеться про підписання досвідченого воротаря терміном до кінця цього сезону.
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