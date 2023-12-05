Де Хеа заменит Тер Штегена в Барселоне — стали известны детали

Давид Де Хеа в матче за "Манчестер Юнайтед". Фото: instagram.com/d_degeaofficial/

Возвращение на поле основного вратаря "Барселоны" откладывается. Марк-Андре Тер Штеген вынужден согласиться на операцию, чтобы избавиться от боли в спине.

Как минимум несколько недель ворота "Барселоны" будет защищать Иньяки Пенья, сообщает Football-Espana.

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Во вторник стало широко известно, что Марку-Андре Тер Штегену предстоит операция. В результате Иньяки Пенья останется единственным вратарем "Барселоны" как минимум на две недели, что является серьезной проблемой для Хави Эрнандеса.

Марк-Андре тер Штеген на разминке. Фото: REUTERS/Albert Gea

Кандидаты на переход в "Барселону"

Несмотря на финансовые проблемы, "Барселона" может попытаться исправить ситуацию и подписать нового вратаря, но только на правах свободного агента. Главными кандидатами на подписание контракта с каталонцами являются Серхио Асенхо и Давид Де Хеа, которого слухи связывают с возвращением в "Манчестер Юнайтед".

Бывший голкипер сборной Испании с лета находится без клуба и готов на значительное сокращение зарплаты ради того, чтобы перейти в гранд европейского футбола. Асенхо покинул "Реал Вальядолид" в конце прошлого сезона и был бы еще более дешевым вариантом.

В "Барселоне" изучают возможные варианты. Речь идет о подписании опытного вратаря сроком до конца текущего сезона.

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