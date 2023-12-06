Манчестер Сити купит лидера мадридского Реала

Браим Диас и Тони Кроос празднуют гол. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Тренерский штаб английского "Манчестер Сити" во главе с Хосепом Гвардиолой заинтересовался одним из футболистов мадридского "Реала". Летом "горожане" могут подписать контракт с титулованным футболистом.

"Сити" готов пригласить игрока на правах свободного агента, сообщает Todofichajes.

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Кого хочет подписать "Манчестер Сити"

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос может сменить клубную прописку уже следующим летом. Бывший футболист сборной Германии выступает на "Сантьяго Бернабеу" с 2014 года. Однако его возможности прекрасно известны Хосепу Гвардиоле, который работал с хавбеком в мюнхенской "Баварии".

Тони Кроос с мячом. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Летом следующего года у Тони Крооса закончится контракт с "Реалом". Мадридцы хотят предложить ветерану новое соглашение, но "Сити" готов перехватить игрока. "Горожане" готовы платить Кроосу 15 млн евро в год.

В сезоне 2023/2024 Тони Кроос сыграл за "Реал" 19 поединков во всех турнирах, забил один гол и сделал пять результативных передач.

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