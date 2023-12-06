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Манчестер Сити купит лидера мадридского Реала

6 декабря 2023 09:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Манчестер Сити купит лидера мадридского Реала
Браим Диас и Тони Кроос празднуют гол. Фото: REUTERS/Isabel Infantes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Тренерский штаб английского "Манчестер Сити" во главе с Хосепом Гвардиолой заинтересовался одним из футболистов мадридского "Реала". Летом "горожане" могут подписать контракт с титулованным футболистом. 

"Сити" готов пригласить игрока на правах свободного агента, сообщает Todofichajes

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"Манчестер Сити" собирается активно поработать на летнем рынке футболистов во время трансферного окна-2024. Английский клуб намерен подписать игрока, который прекрасно знаком Хосепу Гвардиоле. 

Кого хочет подписать "Манчестер Сити" 

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос может сменить клубную прописку уже следующим летом. Бывший футболист сборной Германии выступает на "Сантьяго Бернабеу" с 2014 года. Однако его возможности прекрасно известны Хосепу Гвардиоле, который работал с хавбеком в мюнхенской "Баварии". 

Тони Кроос
Тони Кроос с мячом. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Летом следующего года у Тони Крооса закончится контракт с "Реалом". Мадридцы хотят предложить ветерану новое соглашение, но "Сити" готов перехватить игрока. "Горожане" готовы платить Кроосу 15 млн евро в год. 

В сезоне 2023/2024 Тони Кроос сыграл за "Реал" 19 поединков во всех турнирах, забил один гол и сделал пять результативных передач. 

Напомним, Кучер может возглавить известный украинский клуб. 

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