Яремчук принес победу Валенсии в сложном матче — видео гола

Роман Яремчук принимает поздравления. Фото: instagram.com/valenciacf/

В рамках 1/32 финала Кубка Испании "Валенсия" с трудом обыграла "Ароку". Команда Рубена Барахи противостояла сопернику из пятого дивизиона.

Героем поединка стал украинец Роман Яремчук, сообщает портал Новини.LIVE.

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Жребий по-прежнему благосклонен к "Валенсии". После победы над "Логроньесом" (2:0) в предыдущем раунде Кубка Испании команда Рубена Барахи снова получила номинально более легкого соперника. Но игра получилась непростой для "летучих мышей".

Первый гол Яремчука

Форвард сборной Украины Роман Яремчук провел свой 12-й поединок в составе "Валенсии". На этот раз ему удалось забить гол, который принес победу левантийцам и вывел их в следующий раунд Кубка Испании.

Энергетический круг футболистов "Валенсии". Фото: instagram.com/valenciacf/

На восьмой минуте поединка после серии рикошетов Яремчук выиграл подбор и нанес точный удар с лету. "Валенсия" несколько раз могла забить еще один мяч, но в конце чуть не пропустила ответный гол, однако футболист "Ароки" промахнулся мимо пустого угла ворот.

Рубен Бараха во время матча. Фото: instagram.com/valenciacf/

Роман Яремчук получил желтую карточку за то, что толкался с соперником. Украинец покинул поле на 82-й минуте после того, как получил мышечную травму. Он стал лучшим игроком "Валенсии" в матче и получил оценку 7,5 от Sofascore.

"Мы доверяем Яремчуку. Я знал, что ему необходимо время, чтобы набрать форму и стать частью команды. Теперь это время пришло. Желание Романа отличиться помогло "Валенсии" победить, дальше ему станет еще легче", — заявил после игры главный тренер левантийцев Рубен Бараха.

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