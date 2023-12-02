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Яремчук услышал хорошие новости от тренера Валенсии

2 декабря 2023 12:00
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Агабекян Карен
редактор
Яремчук услышал хорошие новости от тренера Валенсии
Форвард Роман Яремчук. Фото: "Валенсия"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Казалось, что дела украинского центрфорварда Романа Яремчука в "Веленсии" обстоят очень плохо. Но оказалось, что главный тренер "летучих мышей" Рубен Бараха верит в него.

Об этом специалист рассказал на пресс-конференции, передает пресс-служба "летучих мышей".

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Яремчук летом перешел в "Валенсии" из бельгийского "Брюгге" на правах годовой аренды. Украинец провел уже девять матчей в Испании, в основном выходя на замену, но голов не забивал.

Рубен Барахо
Главный тренер "Валенсии" Рубен Бараха. Фото: "Валенсия"

Яремчук начинает находить себя

По словам Барахи, 28-летний украинец имел проблемы сразу после перехода из-за плохой подготовки к сезону.

"Роман приехал в последний день трансферного окна, а до этого почти не тренировался во время предсезонной подготовки. Именно поэтому ему трудно адаптироваться", — сказал Бараха.

Специалист отметил, что постоянные вызовы в национальную сборную Украины помешали форварду набрать форму. Лишь после крайнего вызова в национальную команду игрок начал тренироваться чаще и набирать форму.

"Я чувствую, что Яремчук будет становиться лучше, будет расти и будет приносить нам пользу. Уго Дуро забивает голы, и мне приходится выбирать его между ними двумя.

Роман отличается от Уго и может дать нам что-нибудь другое. Какой бы ни была конкуренция, она заставит нас расти как команде", — отметил специалист.

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