Яремчук услышал хорошие новости от тренера Валенсии
Казалось, что дела украинского центрфорварда Романа Яремчука в "Веленсии" обстоят очень плохо. Но оказалось, что главный тренер "летучих мышей" Рубен Бараха верит в него.
Об этом специалист рассказал на пресс-конференции, передает пресс-служба "летучих мышей".
Яремчук летом перешел в "Валенсии" из бельгийского "Брюгге" на правах годовой аренды. Украинец провел уже девять матчей в Испании, в основном выходя на замену, но голов не забивал.
Яремчук начинает находить себя
По словам Барахи, 28-летний украинец имел проблемы сразу после перехода из-за плохой подготовки к сезону.
"Роман приехал в последний день трансферного окна, а до этого почти не тренировался во время предсезонной подготовки. Именно поэтому ему трудно адаптироваться", — сказал Бараха.
Специалист отметил, что постоянные вызовы в национальную сборную Украины помешали форварду набрать форму. Лишь после крайнего вызова в национальную команду игрок начал тренироваться чаще и набирать форму.
"Я чувствую, что Яремчук будет становиться лучше, будет расти и будет приносить нам пользу. Уго Дуро забивает голы, и мне приходится выбирать его между ними двумя.
Роман отличается от Уго и может дать нам что-нибудь другое. Какой бы ни была конкуренция, она заставит нас расти как команде", — отметил специалист.
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