Яремчук почув хороші новини від тренера Валенсії

Форвард Роман Яремчук. Фото: "Валенсія"

Здавалося, що справи українського центрфорварда Романа Яремчука у "Веленсії" йдуть дуже погано. Але виявилося, що головний тренер "кажанів" Рубен Бараха вірить в нього.

Про це спеціаліст розповів на пресконференції, передає пресслужба "кажанів".

Читайте також:

Зазначимо, що Яремчук улітку перейшов у "Валенсії" із бельгійського "Брюгге" на правах річної оренди. Українець провів вже дев’ять матчів у Іспанії, в основному виходячи на заміну, але голів не забивав.

Головний тренер "Валенсії" Рубен Бараха. Фото: "Валенсія"

Яремчук починає знаходити себе

За словами Барахи, 28-річний українець мав проблеми відразу після переходу через погану підготовку до сезону.

"Роман приїхав у останній день трансферного вікна, а до цього він майже не тренувався під час передсезонної підготовки. Саме тому йому важко адаптуватись", — сказав Бараха.

Фахівець зазначив, що завадили форварду набрати форму й постійні виклики до національної збірної України. Лише після останнього виклику в національну команду гравець почав тренуватися частіше й набирати форму.

"Я відчуваю, що Яремчук ставатиме краще, буде рости і приноситиме нам користь. Наразі Уго Дуро забиває голи, і мені доводиться вибирати його поміж ними двома.

Роман відрізняється від Уго й може дати нам щось інше. Якою б не була конкуренція, вона змусить нас рости як команду", — зазначив фахівець.

Нагадаємо, Буяльський стане гравцем німецького клубу — що відомо.

Київське "Динамо" залишилося без трьох основних гравців на матч із "Минаєм".

Усик переможе Ф'юрі за однієї умови — Джошуа зробив прогноз на бій.