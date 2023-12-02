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Яремчук почув хороші новини від тренера Валенсії

2 грудня 2023 12:00
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Агабекян Карен
редактор
Яремчук почув хороші новини від тренера Валенсії
Форвард Роман Яремчук. Фото: "Валенсія"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Здавалося, що справи українського центрфорварда Романа Яремчука у "Веленсії" йдуть дуже погано. Але виявилося, що головний тренер "кажанів" Рубен Бараха вірить в нього.

Про це спеціаліст розповів на пресконференції, передає пресслужба "кажанів".

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Зазначимо, що Яремчук улітку перейшов у "Валенсії" із бельгійського "Брюгге" на правах річної оренди. Українець провів вже дев’ять матчів у Іспанії, в основному виходячи на заміну, але голів не забивав.

Рубен Бараха
Головний тренер "Валенсії" Рубен Бараха. Фото: "Валенсія"

Яремчук починає знаходити себе

За словами Барахи, 28-річний українець мав проблеми відразу після переходу через погану підготовку до сезону.

"Роман приїхав у останній день трансферного вікна, а до цього він майже не тренувався під час передсезонної підготовки. Саме тому йому важко адаптуватись", — сказав Бараха.

Фахівець зазначив, що  завадили форварду набрати форму й постійні виклики до національної збірної України. Лише після останнього виклику в національну команду гравець почав тренуватися частіше й набирати форму.

"Я відчуваю, що Яремчук ставатиме краще, буде рости і приноситиме нам користь. Наразі Уго Дуро забиває голи, і мені доводиться вибирати його поміж ними двома.

Роман відрізняється від Уго й може дати нам щось інше. Якою б не була конкуренція, вона змусить нас рости як команду", — зазначив фахівець.

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