Яремчук почув хороші новини від тренера Валенсії
Здавалося, що справи українського центрфорварда Романа Яремчука у "Веленсії" йдуть дуже погано. Але виявилося, що головний тренер "кажанів" Рубен Бараха вірить в нього.
Про це спеціаліст розповів на пресконференції, передає пресслужба "кажанів".
Зазначимо, що Яремчук улітку перейшов у "Валенсії" із бельгійського "Брюгге" на правах річної оренди. Українець провів вже дев’ять матчів у Іспанії, в основному виходячи на заміну, але голів не забивав.
Яремчук починає знаходити себе
За словами Барахи, 28-річний українець мав проблеми відразу після переходу через погану підготовку до сезону.
"Роман приїхав у останній день трансферного вікна, а до цього він майже не тренувався під час передсезонної підготовки. Саме тому йому важко адаптуватись", — сказав Бараха.
Фахівець зазначив, що завадили форварду набрати форму й постійні виклики до національної збірної України. Лише після останнього виклику в національну команду гравець почав тренуватися частіше й набирати форму.
"Я відчуваю, що Яремчук ставатиме краще, буде рости і приноситиме нам користь. Наразі Уго Дуро забиває голи, і мені доводиться вибирати його поміж ними двома.
Роман відрізняється від Уго й може дати нам щось інше. Якою б не була конкуренція, вона змусить нас рости як команду", — зазначив фахівець.
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