Яремчук приніс перемогу Валенсії у складному матчі — відео голу

Роман Яремчук приймає вітання. Фото: instagram.com/valenciacf/

У рамках 1/32 фіналу Кубка Іспанії "Валенсія" насилу обіграла "Ароку". Команда Рубена Барахі протистояла супернику з п'ятого дивізіону.

Героєм двобою став українець Роман Яремчук, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Жереб, як і раніше, прихильний до "Валенсії". Після перемоги "Логроньєсом" (2:0) у попередньому раунді Кубка Іспанії команда Рубена Барахі знову отримала номінально легшого суперника. Але гра вийшла непростою для "кажанів".

Перший гол Яремчука

Форвард збірної України Роман Яремчук провів свій 12-й поєдинок у складі "Валенсії". Цього разу йому вдалося забити гол, який приніс перемогу левантійцям та вивів їх у наступний раунд Кубка Іспанії.

Енергетичне коло футболістів "Валенсії". Фото: instagram.com/valenciacf/

На восьмій хвилині поєдинку після серії рикошетів Яремчук виграв підбір і завдав точного удару з льоту. "Валенсія" кілька разів могла забити ще один м'яч, але наприкінці ледь не пропустила гол у відповідь, проте футболіст "Арокі" промахнувся повз порожній кут воріт.

Рубен Барах під час матчу. Фото: instagram.com/valenciacf/

Роман Яремчук отримав жовту картку за те, що штовхався із суперником. Українець залишив поле на 82-й хвилині після того, як отримав травму м'язів. Він став найкращим гравцем "Валенсії" у матчі та отримав оцінку 7,5 від Sofascore.

"Ми довіряємо Яремчуку. Я знав, що йому потрібен час, щоб набрати форму і стати частиною команди. Тепер цей час настав. Бажання Романа відзначитися допомогло "Валенсії" перемогти, далі йому стане ще легше", — заявив після гри головний тренер левантійців Рубен Бараха.

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