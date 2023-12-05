Футболіста клубу Першої ліги співробітники ТЦК забрали прямо з вокзалу
На вокзалі в Ужгороді співробітники ТЦК начебто забрали воротаря одного із футбольних клубів Першої ліги. Його направили в центр комплектації
Цим футболістом був голкіпер "Агробізнесу" Андрій Попович, повідомив "Український футбол".
Футболіст просив допомогти йому
Про інцидент розповів головний тренер ЮКСИ та знайомий Поповича Микола Цимбал.
За словами фахівця, Поповича декілька днів тому забрали у центр комплектації прямо з ужгородського вокзалу. Він звертався за допомогою, а потім більше не виходив на зв’язок.
"Мені казали, що воротаря "Агробізнесу" Андрія Поповича пару днів назад забрали у центр комплектації прямо з вокзалу в Ужгороді, і він звертався за допомогою. Я не знаю, чим закінчилась ця історія", — сказав Цимбал.
Зазначимо, що Цимбал тренував Поповича в ужгородському "Минаї" в сезоні 2020/2021 рр.
Стосовно себе Цимбал повідомив, що в Ужгороді на вокзалі йде масова перевірка чоловіків і тому у нього з собою є лист від ПФЛ.
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