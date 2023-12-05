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Футболіста клубу Першої ліги співробітники ТЦК забрали прямо з вокзалу

5 грудня 2023 18:48
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Агабекян Карен
редактор
Футболіста клубу Першої ліги співробітники ТЦК забрали прямо з вокзалу
Воротар Андрій Попович. Фото: Brave GK
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На вокзалі в Ужгороді співробітники ТЦК начебто забрали воротаря одного із футбольних клубів Першої ліги. Його направили в центр комплектації

Цим футболістом був голкіпер "Агробізнесу" Андрій Попович, повідомив "Український футбол".

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Тренер Микола Цимбал Фото: УАФ

Футболіст просив допомогти йому

Про інцидент розповів головний тренер ЮКСИ та знайомий Поповича Микола Цимбал.

За словами фахівця, Поповича декілька днів тому забрали у центр комплектації прямо з ужгородського вокзалу. Він звертався за допомогою, а потім більше не виходив на зв’язок.

"Мені казали, що воротаря "Агробізнесу" Андрія Поповича пару днів назад забрали у центр комплектації прямо з вокзалу в Ужгороді, і він звертався за допомогою. Я не знаю, чим закінчилась ця історія", — сказав Цимбал.

Зазначимо, що Цимбал тренував Поповича в ужгородському "Минаї" в сезоні 2020/2021 рр.

Стосовно себе Цимбал повідомив, що в Ужгороді на вокзалі йде масова перевірка чоловіків і тому у нього з собою є лист від ПФЛ.

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