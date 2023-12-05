Мілевський отримає посаду у київському Динамо
Колишній форвард київського "Динамо" та збірної України Артем Мілевський може повернутися у футбол. Він може опинитися у рідній команді.
Про це повідомив блогер Ігор Циганик.
Мілевський може отримати посаду в клубі
За словами Циганика, у Мілевського є шанс на повернення у "Динамо". Стосовно працевлаштування Артем вже розмовляв із президентом "Динамо" Ігорем Суркісом. Але якою буде посада, поки невідомо.
"Не знаю, яка конкретно буде посада, але Ігор Суркіс розмовляв з Мілевським і сказав, що обов'язково допоможе йому з роботою. І це буде робота у "Динамо" після повної реабілітації Мілевського. В клубі на нього розраховують", — сказав Циганик.
Зазначимо, що раніше Мілевський через проблеми з алкоголем потрапив у клініку, де навіть був у комі. Лікування Артема оплатив Ігор Суркіс.
Після лікування Мілевський з’явився на публіці. На фото видно, що Артем скинув зайву вагу і він позбувся набряків на обличчі.
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