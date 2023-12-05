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Мілевський отримає посаду у київському Динамо

5 грудня 2023 13:44
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Агабекян Карен
редактор
Мілевський отримає посаду у київському Динамо
Артем Мілевський. Фото: instagram.com/timi1010
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Колишній форвард київського "Динамо" та збірної України Артем Мілевський може повернутися у футбол. Він може опинитися у рідній команді.

Про це повідомив блогер Ігор Циганик.

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За словами Циганика, у Мілевського є шанс на повернення у "Динамо". Стосовно працевлаштування Артем вже розмовляв із президентом "Динамо" Ігорем Суркісом. Але якою буде посада, поки невідомо.

"Не знаю, яка конкретно буде посада, але Ігор Суркіс розмовляв з Мілевським і сказав, що обов'язково допоможе йому з роботою. І це буде робота у "Динамо" після повної реабілітації Мілевського. В клубі на нього розраховують", — сказав Циганик.

Зазначимо, що раніше Мілевський через проблеми з алкоголем потрапив у клініку, де навіть був у комі. Лікування Артема оплатив Ігор Суркіс.

Після лікування Мілевський з’явився на публіці. На фото видно, що Артем скинув зайву вагу і він позбувся набряків на обличчі.

Артем Милевский
Артем Мілевський в опері. Фото: instagram.com/timi1010

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