Мілевський сходив до опери і показав, як сильно змінився

Артем Мілевський (праворуч). Фото: instagram.com/timi1010

Колишній нападник київського "Динамо" та збірної України Артем Мілевський згодом з'явився на людях. До того ж, форвард здивував своїм зовнішнім виглядом.

Мілевський сходив в оперу, про що повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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Мілевський змінився

На фото видно, що Мілевський неабияк схуд, зникла опухлість на обличчі, яка була до лікування в одній із київських клінік.

Зазначимо, що Мілевський мав проблеми з алкоголем, які розпочалися після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Артем набрав зайву вагу та мав хворобливий вигляд. У ситуацію втрутилися друзі колишнього футболіста, які наполягли на зверненні до медиків.

Артем Мілевський в опері. Фото: instagram.com/timi1010

Стан Мілевського був настільки складним, що він опинився у комі. Інформацію про це підтвердив його друг Олександр Алієв.

Зазначимо, що лікування Мілевського сплатив президент київського "Динамо" Ігор Суркіс.

Нагадаємо, "Челсі" вирішив продати Мудрика у січні.