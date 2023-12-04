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Мілевський сходив до опери і показав, як сильно змінився

4 грудня 2023 14:48
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Мілевський сходив до опери і показав, як сильно змінився
Артем Мілевський (праворуч). Фото: instagram.com/timi1010
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Колишній нападник київського "Динамо" та збірної України Артем Мілевський згодом з'явився на людях. До того ж, форвард здивував своїм зовнішнім виглядом.

Мілевський сходив в оперу, про що повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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Артем Мілевський
Артем Мілевський в опері. Фото: скриншот

Мілевський змінився

На фото видно, що Мілевський неабияк схуд, зникла опухлість на обличчі, яка була до лікування в одній із київських клінік.

Зазначимо, що Мілевський мав проблеми з алкоголем, які розпочалися після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Артем набрав зайву вагу та мав хворобливий вигляд. У ситуацію втрутилися друзі колишнього футболіста, які наполягли на зверненні до медиків.

Артем Милевский
Артем Мілевський в опері. Фото: instagram.com/timi1010

Стан Мілевського був настільки складним, що він опинився у комі. Інформацію про це підтвердив його друг Олександр Алієв.

Зазначимо, що лікування Мілевського сплатив президент київського "Динамо" Ігор Суркіс.

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