Мілевський сходив до опери і показав, як сильно змінився
Колишній нападник київського "Динамо" та збірної України Артем Мілевський згодом з'явився на людях. До того ж, форвард здивував своїм зовнішнім виглядом.
Мілевський сходив в оперу, про що повідомив на своїй сторінці в Instagram.
Мілевський змінився
На фото видно, що Мілевський неабияк схуд, зникла опухлість на обличчі, яка була до лікування в одній із київських клінік.
Зазначимо, що Мілевський мав проблеми з алкоголем, які розпочалися після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Артем набрав зайву вагу та мав хворобливий вигляд. У ситуацію втрутилися друзі колишнього футболіста, які наполягли на зверненні до медиків.
Стан Мілевського був настільки складним, що він опинився у комі. Інформацію про це підтвердив його друг Олександр Алієв.
Зазначимо, що лікування Мілевського сплатив президент київського "Динамо" Ігор Суркіс.
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