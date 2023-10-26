Милевский был в коме — Алиев рассказал правду

Александр Алиев на тренировке. Фото: instagram.com/aliev_sasha8/

Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев прокомментировал информацию о состоянии здоровья Артема Милевского. Два экс-футболиста "Динамо" дружат со времен активной карьеры.

Алиев признался, что слухи о коме Милевского являются правдой, сообщает "В гостях у Гордона".

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Александр Алиев, который с начала полномасштабной интервенции россиян в Украину служит в ВСУ, дал интервью известному журналисту. Спортсмен ответил на вопрос о своем друге по "Динамо" Артему Милевскому.

Несколько недель назад в сети появилось видео, на котором Милевскому было сложно держаться на ногах. Спортивное сообщество страны выразило серьезную обеспокоенность состоянием здоровья бывшего форварда сборной Украины. Друзья Милевского настояли на том, чтобы он обратился за помощью к медикам.

Артем Милевский перед госпитализацией. Фото: instagram.com/timi1010/

Милевский был в коме

Согласно слухам, экс-футболисту были готовы оплатить лечение представители бизнеса страны. Алиев рассказывал, что сначала Артем отказывался от помощи и не отвечал на звонки, но все же друзья Милевского нашли аргументы, чтобы убедить спортсмена отправиться в клинику.

Алиев заявил, что Милевский действительно был в коме. Александр старается как можно чаще навещать своего друга, состояние здоровья которого постепенно улучшается. Однако до полного выздоровления еще далеко.

"Ему нужно забыть, что он был футболистом, необходимо перестроиться. Это время прошло. Сейчас у него новый этап в жизни. Жизнь на футболе не заканчивается. Может, она будет лучше, чем была во времена карьеры футболистом. Перестраиваться тяжело, но это необходимо сделать", — рассказал Александр Алиев.

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