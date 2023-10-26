Мілевський був у комі — Алієв розповів правду

Олександр Алієв на тренуванні. Фото: instagram.com/aliev_sasha8/

Колишній півзахисник збірної України Олександр Алієв прокоментував інформацію про стан здоров'я Артема Мілевського. Два ексфутболісти "Динамо" дружать з часів активної кар'єри.

Алієв зізнався, що чутки про кому Мілевського є правдою, повідомляє "У гостях у Гордона".

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Олександр Алієв, який від початку повномасштабної інтервенції росіян в Україну служить у ЗСУ, дав інтерв'ю відомому журналісту. Спортсмен відповів на запитання про свого друга щодо "Динамо" Артема Мілевського.

Декілька тижнів тому в мережі з'явилося відео, на якому Мілевському було складно триматися на ногах. Спортивна спільнота країни висловила серйозне занепокоєння станом здоров'я колишнього форварда збірної України. Друзі Мілевського наполягли на тому, щоб він звернувся по допомогу до медиків.

Артем Мілевський перед госпіталізацією. Фото: instagram.com/timi1010/

Мілевський був у комі

Згідно з чутками, лікування ексфутболіста готові були оплатити представники бізнесових кіл. Алієв розповідав, що спочатку Артем відмовлявся від допомоги та не відповідав на дзвінки, але все ж таки друзі Мілевського знайшли аргументи, щоб переконати спортсмена вирушити до клініки.

Алієв заявив, що Мілевський справді був у комі. Олександр намагається якнайчастіше відвідувати свого друга, стан здоров'я якого поступово покращується. Проте до одужання ще далеко.

"Йому треба забути, що він був футболістом, необхідно перебудуватися. Цей час минув. Зараз у нього новий етап у житті. Життя на футболі не закінчується. Може, воно буде краще, ніж було за часів кар'єри футболістом. Перебудовуватися важко, але це необхідно зробити", — розповів Олександр Алієв.

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