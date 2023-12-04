Милевский сходил в оперу и показал, как сильно изменился

Артем Милевский (справа). Фото:

Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский спустя долгое время появился на людях. К тому же форвард удивил своим внешним видом.

Милевский сходил в оперу, о чем сообщил на своей странице в Instagram.

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Милевский изменился

На фото видно, что Милевский изрядно похудел, пропала опухлость на лице, которая была до лечения в одной из киевских клиник.

Отметим, что Милевский имел проблемы с алкоголем, которые начались после полномасштабного вторжения России в Украину. Артем набрал лишний вес и имел болезненный вид. В ситуацию вмешались друзья бывшего футболиста, которые настояли на обращении к медикам.

Состояние Милевского было настолько сложным, что он оказался в коме. Информацию об этом подтвердил его друг Александр Алиев.

Отметим, что лечение Милевского оплатил президент киевского "Динамо" Игорь Суркис.

Напомним, "Челси" решил продать Мудрика в январе.