Милевский получит должность в киевском Динамо

Артем Милевский. Фото: instagram.com/timi1010

Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артём Милевский может вернуться в футбол. Он может оказаться в родной команде.

Об этом сообщил блоггер Игорь Цыганык.

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Милевский может получить должность в клубе

По словам Цыганыка, у Милевского есть шанс на возвращение в "Динамо". По поводу трудоустройства Артем уже разговаривал с президентом "Динамо" Игорем Суркисом. Но, какая будет должность, пока неизвестно.

"Не знаю, какая конкретно будет должность, но Игорь Суркис разговаривал с Милевским и сказал, что обязательно поможет ему с работой. И это будет работа в "Динамо" после полной реабилитации Милевского. В клубе на него рассчитывают", — сказал Цыганык.

Отметим, что ранее Милевский из-за проблем с алкоголем попал в клинику, где даже был в коме. Лечение Артема оплатил Игорь Суркис.

После лечения Милевский появился на публике. На фото видно, что Артем сбросил избыточный вес и у него прошли отеки на лице.

Артём Милевский в опере. Фото: instagram.com/timi1010

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