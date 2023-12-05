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Футболиста клуба Первой лиги сотрудники ТЦК забрали прямо с вокзала

5 декабря 2023 18:48
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Агабекян Карен
редактор
Футболиста клуба Первой лиги сотрудники ТЦК забрали прямо с вокзала
Вратарь Андрей Попович. Фото: Brave GK
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На вокзале в Ужгороде сотрудники ТЦК вроде бы забрали вратаря одного из футбольных клубов Первой лиги. Его направили в центр комплектации.

Этим футболистом был голкипер "Агробизнеса" Андрей Попович, сообщил "Украинский футбол".

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Тренер Николай Цымбал. Фото: УАФ

Футболист просил помочь ему

Об инциденте рассказал главный тренер ЮКСЫ и знакомый Поповича Николай Цымбал.

По словам специалиста, Поповича несколько дней назад забрали в центр комплектации прямо с ужгородского вокзала. Он обращался за помощью, а потом больше не выходил на связь.

"Мне говорили, что вратаря "Агробизнеса" Андрея Поповича пару дней назад забрали в центр комплектации прямо с вокзала в Ужгороде, и он обращался за помощью. Я не знаю, чем закончилась эта история", — сказал Цымбал.

Цымбал тренировал Поповича в ужгородском "Минае" в сезоне 2020/2021 гг.

Что касается себя, Цимбал сообщил, что в Ужгороде на вокзале идет массовая проверка мужчин и поэтому у него с собой есть письмо от ПФЛ.

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