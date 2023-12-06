Зірка мадридського Реалу пропустить Євро-2024

Футболісти "Реалу" перед матчем. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Збірна Бельгії може зіграти на чемпіонаті Європи-2024 з футболу без свого головного воротаря. Тібо Куртуа вирішив пропустити континентальну першість.

Куртуа не поїде на Євро-2024 через проблеми зі здоров'ям, повідомляє RadioMarca.

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Бельгійський голкіпер мадридського "Реала" Тібо Куртуа продовжує відновлюватися від травм передньої хрестоподібної зв'язки. Він отримав це ушкодження у серпні. Передбачалося, що Куртуа пропустить майже весь сезон, але не виключено, що зможе повноцінно відновитися тільки в червні.

Тібо Куртуа на тренуванні. Фото: instagram.com/thibautcourtois/

Бельгія без Куртуа на Євро-2024

Воротар "Реала" ухвалив рішення пропустити чемпіонат Європи для того, щоб повністю одужати після травми та набрати фізичну форму перед стартом наступного сезону.

У збірної Бельгії є чотири воротарі, які можуть замінити Тібо Куртуа, проте жоден із них не є зіркою світового рівня, як голкіпер "Реала".

Команда Доменіко Тедеско виграла відбіркову групу та випередила команди Австрії, Швеції, Азербайджану та Естонії. На Євро-2024 суперниками "червоних дияволів" стануть Словаччина, Румунія та ще одна команда, яка поки що не визначена.

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