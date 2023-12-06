Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Зірка мадридського Реалу пропустить Євро-2024 arrow

Зірка мадридського Реалу пропустить Євро-2024

6 грудня 2023 13:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Зірка мадридського Реалу пропустить Євро-2024
Футболісти "Реалу" перед матчем. Фото: REUTERS/Isabel Infantes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Збірна Бельгії може зіграти на чемпіонаті Європи-2024 з футболу без свого головного воротаря. Тібо Куртуа вирішив пропустити континентальну першість.

Куртуа не поїде на Євро-2024 через проблеми зі здоров'ям, повідомляє RadioMarca.

Читайте також:

Бельгійський голкіпер мадридського "Реала" Тібо Куртуа продовжує відновлюватися від травм передньої хрестоподібної зв'язки. Він отримав це ушкодження у серпні. Передбачалося, що Куртуа пропустить майже весь сезон, але не виключено, що зможе повноцінно відновитися тільки в червні.

Тібо Куртуа
Тібо Куртуа на тренуванні. Фото: instagram.com/thibautcourtois/

Бельгія без Куртуа на Євро-2024

Воротар "Реала" ухвалив рішення пропустити чемпіонат Європи для того, щоб повністю одужати після травми та набрати фізичну форму перед стартом наступного сезону.

У збірної Бельгії є чотири воротарі, які можуть замінити Тібо Куртуа, проте жоден із них не є зіркою світового рівня, як голкіпер "Реала".

Команда Доменіко Тедеско виграла відбіркову групу та випередила команди Австрії, Швеції, Азербайджану та Естонії. На Євро-2024 суперниками "червоних дияволів" стануть Словаччина, Румунія та ще одна команда, яка поки що не визначена.

Нагадаємо, Кучер може очолити відомий український клуб.

"Динамо" може очолити відомий український тренер.  

Роналду опинився в епіцентрі скандалу після сварки із тренером "Аль-Насра".

Яремчук приніс перемогу "Валенсії" у складному матчі — відео голу. 

"Манчестер Сіті" придбає лідера мадридського "Реала".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому - 80x80

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Актуальне по темі