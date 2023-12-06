Звезда мадридского Реала пропустит Евро-2024

Футболисты "Реала" перед матчем. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Сборная Бельгии может сыграть на чемпионате Европы-2024 по футболу без своего основного вратаря. Тибо Куртуа принял решение пропустить континентальное первенство.

Куртуа не поедет на Евро-2024 из-за проблем со здоровьем, сообщает RadioMarca.

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Бельгийский голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа продолжает восстанавливаться от травмы передней крестообразной связки. Он получил это повреждение в августе. Предполагалось, что Куртуа пропустит почти весь сезон, но не исключено, что он сможет полноценно восстановиться только в июне.

Тибо Куртуа на тренировке. Фото: instagram.com/thibautcourtois/

Бельгия без Куртуа на Евро-2024

Вратарь "Реала" принял решение пропустить чемпионат Европы для того, чтобы полностью выздороветь после травмы и набрать физическую форму перед стартом следующего сезона.

У сборной Бельгии есть четыре вратаря, которые могут заменить Тибо Куртуа, однако ни один из них не является звездой мирового уровня, как голкипер "Реала".

Команда Доменико Тедеско выиграла отборочную группу и опередила команды Австрии, Швеции, Азербайджана и Эстонии. На Евро-2024 соперниками "красных дьяволов" станут Словакия, Румыния и еще одна команда, которая пока не определена.

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