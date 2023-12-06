Динамо может возглавить известный украинский тренер

Игроки "Динамо" на тренировке. Фото: пресс-служба клуба

Руководство киевского "Динамо" продолжает поиски нового тренера для команды. Им может стать действующий наставник одного из клубов украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Смена тренера может произойти в конце сезона, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Fanatik.

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У Александра Шовковского, который возглавил "Динамо" на правах исполняющего обязанности главного тренера, есть запас доверия со стороны президента клуба Игоря Суркиса. Под руководством бывшего голкипера сборной Украины "Динамо" выиграло два матча подряд.

Тайфун Коркут объясняет тактику на матч. Фото: instagram.com/bayer04fussball/

Кто может возглавить "Динамо"

Если по итогам сезона киевская команда сумеет пробиться в еврокубки, Шовковский сохранит свой пост. Тренеру предложат подписать новый контракт. Однако в случае неудачи состоится замена наставника.

В настоящее время в "Динамо" рассматривают несколько кандидатов на пост главного тренера. Одним из них является бывший наставник сборной Турции Тайфун Коркут. Последним местом работы 49-летнего специалиста была берлинская "Герта", откуда Коркута уволили в 2022 году.

Юрий Максимов прибыл на стадион. Фото: пресс-служба "Днепра-1"

Также кандидатом на пост тренера "Динамо" является наставник "Днепра-1" Юрий Максимов. В случае если ему поступит предложение от столичной команды, он может согласиться его принять. Однако это произойдет не раньше лета 2024 года.

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