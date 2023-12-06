Юный украинский спортсмен и воин "Азова" погиб на фронте

Никита Засядько в армии. Фото: Google

Еще один молодой украинский спортсмен пожертвовал собой на войне с российскими оккупантами. Боец из Харькова не дожил до двадцати лет.

Никита Засядько больше года провел на фронте, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Facebook-страницу "Kharkiv SPORT City. Харьков спортивный".

Читайте также:

Харьковский спортсмен добровольно присоединился к Вооруженным силам Украины вскоре после начала полномасштабного вторжения россиян. Ему было всего 18 лет. Молодой парень служил в "Азове" больше года.

Обстоятельства гибели и последнее боевое задание Никиты Засядько остаются неизвестными. Прощание с героем состоится в четверг, седьмого декабря, в полдень на кладбище 18 в Харькове.

Кем был Никита Засядько

До полномасштабной интервенции Никита Засядько считался перспективным атлетом. Он имел звание мастера спорта по плаванию. Никита Засядько был выпускником Харьковского профессионального колледжа спорта, воспитанником СДЮСШОР Яны Клочковой.

Напомним, Кучер может возглавить известный украинский клуб.

Роналду оказался в эпицентре скандала после ссоры с тренером "Аль-Насра".

Яремчук принес победу "Валенсии" в сложном матче — видео гола.

"Манчестер Сити" купит лидера мадридского "Реала".

"Ювентус" выделил средства на трансфер Судакова — известна сума.