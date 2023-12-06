Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Юний український спортсмен та воїн "Азова" загинув на фронті arrow

Юний український спортсмен та воїн "Азова" загинув на фронті

6 грудня 2023 10:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Юний український спортсмен та воїн "Азова" загинув на фронті
Микита Засядько в армії. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Ще один молодий український спортсмен пожертвував собою на війні з російськими окупантами. Боєць із Харкова не дожив до двадцяти років.

Микита Засядько більше як рік провів на фронті, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Facebook-сторінку "Kharkiv SPORT City. Харків спортивний".

Читайте також:

Харківський спортсмен добровільно приєднався до Збройних сил України (ЗСУ) невдовзі після початку повномасштабного вторгнення росіян. Йому було лише 18 років. Молодий хлопець служив в "Азові" понад рік.

Обставини загибелі та останнє бойове завдання Микити Засядька залишаються невідомими. Прощання з героєм відбудеться у четвер, 7 грудня, опівдні на цвинтарі 18 у Харкові.

Ким був Микита Засядько

До повномасштабної інтервенції Микита Засядько вважався перспективним атлетом. Він мав звання майстра спорту з плавання. Микита Засядько був випускником Харківського професійного коледжу спорту, вихованцем СДЮШОР Яни Клочкової.

Нагадаємо, Кучер може очолити відомий український клуб.

"Динамо" може очолити відомий український тренер.  

Роналду опинився в епіцентрі скандалу після сварки із тренером "Аль-Насра".

Яремчук приніс перемогу "Валенсії" у складному матчі — відео голу. 

"Манчестер Сіті" придбає лідера мадридського "Реала". 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому - 80x80

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Актуальне по темі