Юний український спортсмен та воїн "Азова" загинув на фронті

Микита Засядько в армії. Фото: Google

Ще один молодий український спортсмен пожертвував собою на війні з російськими окупантами. Боєць із Харкова не дожив до двадцяти років.

Микита Засядько більше як рік провів на фронті, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Facebook-сторінку "Kharkiv SPORT City. Харків спортивний".

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Харківський спортсмен добровільно приєднався до Збройних сил України (ЗСУ) невдовзі після початку повномасштабного вторгнення росіян. Йому було лише 18 років. Молодий хлопець служив в "Азові" понад рік.

Обставини загибелі та останнє бойове завдання Микити Засядька залишаються невідомими. Прощання з героєм відбудеться у четвер, 7 грудня, опівдні на цвинтарі 18 у Харкові.

Ким був Микита Засядько

До повномасштабної інтервенції Микита Засядько вважався перспективним атлетом. Він мав звання майстра спорту з плавання. Микита Засядько був випускником Харківського професійного коледжу спорту, вихованцем СДЮШОР Яни Клочкової.

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