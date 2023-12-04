На війні загинув батько відомої української легкоатлетки
У зоні бойових дій на сході України загинув батько відомої української легкоатлетки Ольги Бібік. Він захищав країну у складі сил оборони.
Про це легкоатлетка повідомила в Instagram.
Загиблий чоловік воював проти ворога з перших днів російського вторгнення.
Загиблий воював на Авдіївському напрямку
Анатолій Бібік пішов захищати країну навесні минулого року як доброволець. Він тоді захищав Чернігівську область у складі першої танкової бригади.
Після втечі росіян із півночі України Бібік служив на Авдіївському напрямку на посаді гранатометника.
За словами доньки загиблого, для її батька війна в Україні стала другою після Афганістану, де він знаходився з 1983 до 1985 року.
"Він дуже відважна, порядна людини. Він ніколи не жалівся на труднощі. Вчора нам повідомили, що він загинув. Через декілька днів його привезуть на поховання. Будемо вдячні за підтримку", — написала спортсменка.
Зазначимо, що Бібік відома як учасниця естафет на дистанції чотири по чотириста метрів. У 2016-му році Ольга виступила на Олімпійських іграх.
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