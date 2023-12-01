Бывший футболист молодежной сборной Украины подорвался на мине

Роман Годованый во время службы в ВСУ. Фото: Facebook

Экс-защитник луцкого футбольного клуба "Волынь" Роман Годованый погиб после ранения, которое получил на фронте во время выполнения боевого задания. У него остались жена и двое детей.

Годованый провел немало матчей на профессиональном уровне до полномасштабной войны, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Facebook-страницу РТЦК Чорткова.

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Роман Годованый является воспитанником тернопольского футбола. Он известен по выступлению за луцкую "Волынь". Защитник не сумел стать футболистом основного состава, но вписал свое имя в историю клуба, стал серебряным призером Первой лиги.

Годований в матче против "Металлиста". Фото: УНИАН

Помимо клубной карьеры Годованый провел несколько матчей за молодежную сборную Украины. Он завершил карьеру досрочно в 2018 году из-за проблем со здоровьем.

Служба в армии

После начала полномасштабного вторжения оккупантов в Украину Роман Годованый встал на защиту своей страны. Он служил в составе 33 отдельной механизированной бригады.

В ноябре стало известно о том, что бывший футболист погиб на фронте. Его боевое соединение попало под обстрел, и Роман подорвался на мине. Медики не сумели спасти жизнь защитнику Украины.

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