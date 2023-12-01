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Бывший футболист молодежной сборной Украины подорвался на мине

1 декабря 2023 09:26
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Бывший футболист молодежной сборной Украины подорвался на мине
Роман Годованый во время службы в ВСУ. Фото: Facebook
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Экс-защитник луцкого футбольного клуба "Волынь" Роман Годованый погиб после ранения, которое получил на фронте во время выполнения боевого задания. У него остались жена и двое детей. 

Годованый провел немало матчей на профессиональном уровне до полномасштабной войны, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Facebook-страницу РТЦК Чорткова. 

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Роман Годованый является воспитанником тернопольского футбола. Он известен по выступлению за луцкую "Волынь". Защитник не сумел стать футболистом основного состава, но вписал свое имя в историю клуба, стал серебряным призером Первой лиги. 

Волынь
Годований в матче против "Металлиста". Фото: УНИАН

Помимо клубной карьеры Годованый провел несколько матчей за молодежную сборную Украины. Он завершил карьеру досрочно в 2018 году из-за проблем со здоровьем. 

Служба в армии 

После начала полномасштабного вторжения оккупантов в Украину Роман Годованый встал на защиту своей страны. Он служил в составе 33 отдельной механизированной бригады. 

В ноябре стало известно о том, что бывший футболист погиб на фронте. Его боевое соединение попало под обстрел, и Роман подорвался на мине. Медики не сумели спасти жизнь защитнику Украины. 

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