Колишній футболіст молодіжної збірної України підірвався на міні

Роман Годований під час служби у ЗСУ. Фото: Facebook

Ексзахисник луцького футбольного клубу "Волинь" Роман Годований загинув після поранення, яке отримав на фронті під час виконання бойового завдання. У нього залишилися дружина та двоє дітей.

Годований провів чимало матчів на професійному рівні до повномасштабної війни, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Facebook-сторінку РТЦК Чорткова.

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Роман Годований є вихованцем тернопільського футболу. Він відомий за виступом за луцьку "Волинь". Захисник не зумів стати футболістом основного складу, але вписав своє ім'я до історії клубу, став срібним призером Першої ліги.

Кормування в матчі проти "Металіста". Фото: УНІАН

Окрім клубної кар'єри, Годований провів кілька матчів за молодіжну збірну України. Він завершив кар'єру достроково у 2018 році через проблеми зі здоров'ям.

Служба в армії

Після початку повномасштабного вторгнення окупантів до України Роман Годований став на захист своєї країни. Він служив у складі 33-ї окремої механізованої бригади.

У листопаді стало відомо, що колишній футболіст загинув на фронті. Його бойове з'єднання потрапило під обстріл, і Роман підірвався на міні. Медики не змогли врятувати життя захиснику України.

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