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Колишній футболіст молодіжної збірної України підірвався на міні

1 грудня 2023 09:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Колишній футболіст молодіжної збірної України підірвався на міні
Роман Годований під час служби у ЗСУ. Фото: Facebook
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Ексзахисник луцького футбольного клубу "Волинь" Роман Годований загинув після поранення, яке отримав на фронті під час виконання бойового завдання. У нього залишилися дружина та двоє дітей.

Годований провів чимало матчів на професійному рівні до повномасштабної війни, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Facebook-сторінку РТЦК Чорткова.

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Роман Годований є вихованцем тернопільського футболу. Він відомий за виступом за луцьку "Волинь". Захисник не зумів стати футболістом основного складу, але вписав своє ім'я до історії клубу, став срібним призером Першої ліги.

Волинь
Кормування в матчі проти "Металіста". Фото: УНІАН

Окрім клубної кар'єри, Годований провів кілька матчів за молодіжну збірну України. Він завершив кар'єру достроково у 2018 році через проблеми зі здоров'ям.

Служба в армії

Після початку повномасштабного вторгнення окупантів до України Роман Годований став на захист своєї країни. Він служив у складі 33-ї окремої механізованої бригади.

У листопаді стало відомо, що колишній футболіст загинув на фронті. Його бойове з'єднання потрапило під обстріл, і Роман підірвався на міні. Медики не змогли врятувати життя захиснику України.

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