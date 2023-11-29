Молодий український боксер помер після поранення на фронті

Андрій Ярчевський під час служби в "Азові". Фото: Facebook

Ще один молодий український спортсмен пожертвував собою у бою з російськими окупантами. Андрій Ярчевський зазнав важкого поранення під час виконання оперативного завдання.

Медики боролися за життя воїна, але не зуміли його врятувати, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Обозреватель".

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Андрій Ярчевський народився та виріс у Броварах Київської області. Він з дитинства захоплювався спортом, займався боксом на аматорському рівні, брав участь у районних та міських турнірах. Ярчевський мріяв про професійну кар'єру навіть під час роботи у сфері комунікацій.

Андрій Ярчевський із Олександром Усиком. Фото: Facebook

Ярчевський в армії

Після початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну Андрій Ярчевський, який мав досвід служби в армії, добровільно приєднався до підрозділу "Азов". Молодий воїн взяв собі псевдонім "Нокаут".

Ярчевський захищав Україну в боях з окупантами на півдні країни, а пізніше перевівся до "Гвардії наступу", де служив навідником мінометного розрахунку. Він прийняв свій останній бій у Луганській області. Під час масованого обстрілу Андрій прикрив собою товаришів та отримав тяжке поранення.

Ярчевського зуміли евакуювати, йому зробили переливання крові. Проте лікарі не змогли врятувати життя українського воїна. У тилу в Андрія залишилися батьки та бабуся.

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