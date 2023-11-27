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На війні загинув віце-президент Федерації шахів України

27 листопада 2023 14:45
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Агабекян Карен
редактор
На війні загинув віце-президент Федерації шахів України
Артем Сачук. Фото: сторінка Дмитра Горощенка у Facebook
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Під час бойових дій загинув 38-річний віцепрезидент Федерації шахів України Артем Сачук. Функціонер з перших днів повномасштабного російського вторгнення пішов захищати країну.

Про це повідомив Комітет молоді та спорту ВРУ.

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Артем Сачук. Фото: "Суспільне Житомир"

Сачук захищав Україну й був нагороджений

Після російського вторгнення Сачук пішов на війну добровольцем. В ЗСУ загиблий був командиром взводу, ТВО командира роти, зампотехом БТГр і ТВО начальника служби РАО.

У квітні 2023 року за свої здобутки на війні Сачука нагородили медаллю "За військову службу Україні". Цю нагороду вручають за особисту мужність, виявлену в захисті України.

Додамо, що раніше Сачук був відомий не тільки через обійману посаду в Федерації шахів України, а і як кандидат у майстри спорту та організатор національних й міжнародних змагань.

"На визвольній війні проти російських окупантів загинув український воїн-доброволець Артем Сачук — відомий шаховий діяч, кандидат у майстри спорту, віцепрезидент Федерації шахів України, організатор багатьох усеукраїнських та міжнародних змагань", — йдеться в повідомленні Федерації шахів.

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