На війні загинув віце-президент Федерації шахів України
Під час бойових дій загинув 38-річний віцепрезидент Федерації шахів України Артем Сачук. Функціонер з перших днів повномасштабного російського вторгнення пішов захищати країну.
Про це повідомив Комітет молоді та спорту ВРУ.
Сачук захищав Україну й був нагороджений
Після російського вторгнення Сачук пішов на війну добровольцем. В ЗСУ загиблий був командиром взводу, ТВО командира роти, зампотехом БТГр і ТВО начальника служби РАО.
У квітні 2023 року за свої здобутки на війні Сачука нагородили медаллю "За військову службу Україні". Цю нагороду вручають за особисту мужність, виявлену в захисті України.
Додамо, що раніше Сачук був відомий не тільки через обійману посаду в Федерації шахів України, а і як кандидат у майстри спорту та організатор національних й міжнародних змагань.
"На визвольній війні проти російських окупантів загинув український воїн-доброволець Артем Сачук — відомий шаховий діяч, кандидат у майстри спорту, віцепрезидент Федерації шахів України, організатор багатьох усеукраїнських та міжнародних змагань", — йдеться в повідомленні Федерації шахів.
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