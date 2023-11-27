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На войне погиб вице-президент Федерации шахмат Украины

27 ноября 2023 14:45
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Агабекян Карен
редактор
На войне погиб вице-президент Федерации шахмат Украины
Артем Сачук. Фото: страница Дмитрия Горощенко в Facebook
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Во время боевых действий погиб 38-летний вице-президент Федерации шахмат Украины Артем Сачук. Функционер с первых дней полномасштабного российского вторжения пошел защищать страну.

Об этом сообщил Комитет молодежи и спорта ВРУ.

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Артем Сачук. Фото: "Общественное Житомир"

Сачук защищал Украину и был награжден

После российского вторжения Сачук ушел на войну добровольцем. В ВСУ погибший был командиром взвода, ВИО командира роты, зампотехом БТГр и ВИО начальника службы РАО.

В апреле 2023 года за свои достижения на войне Сачука наградили медалью "За военную службу Украине". Эту награду вручают за личное мужество, проявленное в защите Украины.

Добавим, что ранее Сачук был известен не только из-за занимаемой должности в Федерации шахмат Украины, но и как кандидат в мастера спорта и организатор национальных и международных соревнований.

"На освободительной войне против российских кафиров погиб украинский воин-добровольец Артем Сачук — известный шахматный деятель, кандидат в мастера спорта, вице-президент Федерации шахмат Украины, организатор многих всеукраинских и международных соревнований", — говорится в сообщении Федерации шахмат.

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