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Молодой украинский боксер скончался после ранения на фронте

29 ноября 2023 12:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Молодой украинский боксер скончался после ранения на фронте
Андрей Ярчевский во время службы в "Азове". Фото: Facebook
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Еще один молодой украинский спортсмен пожертвовал собой в бою с российскими оккупантами. Андрей Ярчевский получил тяжелое ранение во время выполнения оперативного задания. 

Медики боролись за жизнь воина, но не сумели его спасти, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Обозреватель". 

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Андрей Ярчевский родился и вырос в Броварах Киевской области. Он с детства увлекался спортом, занимался боксом на любительском уровне, участвовал в районных и городских турнирах. Ярчевский мечтал о профессиональной карьере даже во время работы в сфере коммуникаций. 

Андрей Ярчевский
Андрей Ярчевский с Александром Усиком. Фото: Facebook

Ярчевский в армии 

После начала полномасштабного вторжения россиян в Украину Андрея Ярчевский, у которого был опыт службы в армии, добровольно присоединился к подразделению "Азов". Молодой воин взял себе псевдоним "Нокаут". 

Ярчевский защищал Украину в боях с оккупантами на юге страны, а позже перевелся в "Гвардию наступления", где служил наводчиком минометного расчета. Он принял свой последний боя в Луганской области. Во время массированного обстрела Андрей прикрыл собой товарищей и получил тяжелое ранение. 

Ярчевского сумели эвакуировать, ему сделали переливание крови. Однако врачи не сумели спасти жизнь украинского воина. В тылу у Андрея остались родители и бабушка. 

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