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На войне погиб отец известной украинской легкоатлетки

4 декабря 2023 13:14
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Агабекян Карен
редактор
На войне погиб отец известной украинской легкоатлетки
Анатолий Бибик. Фото: instagram.com/olha.bibik
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В зоне боевых действий на востоке Украины погиб отец известной украинской легкоатлетки Ольги Бибик. Он защищал страну в составе сил обороны.

Об этом легкоатлетка сообщила в Instagram.

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Анатолий Бибик
Пост Ольги Бибик. Фото: скриншот

Погибший воевал на Авдеевском направлении

Анатолий Бибик пошел защищать страну весной прошлого года как доброволец. Тогда он защищал Черниговскую область в составе первой танковой бригады.

После бегства россиян с севера Украины Бибик служил на Авдеевском направлении в должности гранатометчика.

По словам дочери погибшего, для ее отца война в Украине стала второй после Афганистана, где он находился с 1983 по 1985 год.

"Он очень отважный, порядочный человек. Он никогда не жаловался на трудности. Вчера нам сообщили, что он погиб. Через несколько дней его привезут на похороны. Будем благодарны за поддержку", — написала спортсменка.

Отметим, что Бибик известна как участник эстафет на дистанции четыре по четыреста метров. В 2016 году Ольга выступила на Олимпийских играх.

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