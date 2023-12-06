Динамо може очолити відомий український тренер

Гравці "Динамо" на тренуванні. Фото: пресслужба клубу

Керівництво київського "Динамо" продовжує пошуки нового тренера для команди. Ним може стати чинний наставник одного з клубів української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Зміна тренера може статися наприкінці сезону, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Fanatik.

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Олександр Шовковський, який очолив "Динамо" на правах виконувача обов'язків головного тренера, має запас довіри з боку президента клубу Ігоря Суркіса. Під керівництвом колишнього голкіпера збірної України "Динамо" виграло два матчі поспіль.

Тайфун Коркут пояснює тактику матчу. Фото: instagram.com/bayer04fussball/

Хто може очолити "Динамо"

Якщо за підсумками сезону київська команда зуміє пробитися до єврокубків, Шовковський збереже свою посаду. Тренеру запропонують підписати новий контракт. Однак у разі невдачі відбудеться заміна наставника.

Наразі у "Динамо" розглядають кілька кандидатів на посаду головного тренера. Одним із них є колишній наставник збірної Туреччини Тайфун Коркут. Останнім місцем роботи 49-річного фахівця була берлінська "Герта", звідки Коркута звільнили у 2022 році.

Юрій Максимов прибув до стадіону. Фото: пресслужба "Дніпра-1"

Також кандидатом на пост тренера "Динамо" є наставник "Дніпра-1" Юрій Максимов. Якщо йому надійде пропозиція від столичної команди, він може погодитися його прийняти. Однак це відбудеться не раніше літа 2024 року.

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