Циганков и Мартинес уйдут из Жироны в топ-клуб — когда это произойдет

Виктор Цыганков во время атаки. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков может начать следующий сезон в другой команде. Им интересуется один из грандов европейского футбола.

Вместе с Цыганковым "Жирона" может продать правого защитника Арнау Мартинеса, сообщает Bild.

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Летом следующего года мюнхенская "Бавария" собирается усилить состав. С этой целью действующие чемпионы Германии пригласят сразу несколько новых футболиста. Два из них в текущем сезоне представляют испанскую "Жирону".

Арнау Мартинес на тренировке. ФОто: instagram.com/arnaueti4/

Детали трансфера Арнау и Циганкова

Еще несколько недель назад стало известно об интересе "Баварии" к хавбеку сборной Украины. Теперь немецкие журналисты сообщают, что Томас Тухель хочет поработать еще и с 20-летним каталонским защитником.

Арнау Мартинес сыграл за "Жирону" в этом сезоне 11 поединков, в которых сделал три результативные передачи. На счету Виктора Цыганкова три гола и два ассиста в 13 матчах.

"Бавария" готова заплатить за обоих игроков порядка 50 млн евро, однако "Жирона" захочет заработать больше денег на продаже лидеров команды.

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