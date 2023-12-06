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Циганков и Мартинес уйдут из Жироны в топ-клуб — когда это произойдет

6 декабря 2023 16:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Циганков и Мартинес уйдут из Жироны в топ-клуб — когда это произойдет
Виктор Цыганков во время атаки. Фото: instagram.com/viktortsygankov/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков может начать следующий сезон в другой команде. Им интересуется один из грандов европейского футбола. 

Вместе с Цыганковым "Жирона" может продать правого защитника Арнау Мартинеса, сообщает Bild

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Летом следующего года мюнхенская "Бавария" собирается усилить состав. С этой целью действующие чемпионы Германии пригласят сразу несколько новых футболиста. Два из них в текущем сезоне представляют испанскую "Жирону". 

Арнау Мартинес
Арнау Мартинес на тренировке. ФОто: instagram.com/arnaueti4/

Детали трансфера Арнау и Циганкова

Еще несколько недель назад стало известно об интересе "Баварии" к хавбеку сборной Украины. Теперь немецкие журналисты сообщают, что Томас Тухель хочет поработать еще и с 20-летним каталонским защитником. 

Арнау Мартинес сыграл за "Жирону" в этом сезоне 11 поединков, в которых сделал три результативные передачи. На счету Виктора Цыганкова три гола и два ассиста в 13 матчах. 

"Бавария" готова заплатить за обоих игроков порядка 50 млн евро, однако "Жирона" захочет заработать больше денег на продаже лидеров команды. 

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