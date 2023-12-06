Мудрик принял тяжелое решение, которое изменит его карьеру

Михаил Мудрик в матче с "Брайтоном". Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Футболист сборной Украины и лондонского "Челси" Михаил Мудрик собирается сменить агента. Молодой футболист ощутил необходимость серьезных перемен.

Мудрик уходит из агентства, которое помогло ему совершить трансфер в "Челси", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua.

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В ближайшее время Михаил Мудрик подпишет контракт с новым агентством, которое будет принимать участием во всех вопросах, которые связаны с карьерой 22-летнего футболиста. Футболист "Челси" больше не будет пользоваться услугами Алексея Алехина, который представляет ALIK FOOTBALL MANAGEMENT.

Михаил Мудрик в раздевалке "Челси". Фото: instagram.com/chelseafc/

Кто будет представлять интересы Мудрика

Пока точно неизвестно, кто в дальнейшем будет представлять интересы футболиста сборной Украины. У Михаила Мудрика есть предложения сразу от нескольких агентов. Одним из них является одиозный Вадим Шаблий из ProStar, который работает со многими известными игроками. Недавно клиентом этого агентства стал Георгий Судаков из донецкого "Шахтера".

В сезоне 2023/2024 Михаил Мудрик провел за "Челси" 12 матчей, забил два мяча и сделал результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2031 года.

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