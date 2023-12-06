Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Мудрик принял тяжелое решение, которое изменит его карьеру arrow

Мудрик принял тяжелое решение, которое изменит его карьеру

6 декабря 2023 15:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудрик принял тяжелое решение, которое изменит его карьеру
Михаил Мудрик в матче с "Брайтоном". Фото: REUTERS/Dylan Martinez
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Футболист сборной Украины и лондонского "Челси" Михаил Мудрик собирается сменить агента. Молодой футболист ощутил необходимость серьезных перемен. 

Мудрик уходит из агентства, которое помогло ему совершить трансфер в "Челси", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua

Читайте также:

В ближайшее время Михаил Мудрик подпишет контракт с новым агентством, которое будет принимать участием во всех вопросах, которые связаны с карьерой 22-летнего футболиста. Футболист "Челси" больше не будет пользоваться услугами Алексея Алехина, который представляет ALIK FOOTBALL MANAGEMENT. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик в раздевалке "Челси". Фото: instagram.com/chelseafc/

Кто будет представлять интересы Мудрика 

Пока точно неизвестно, кто в дальнейшем будет представлять интересы футболиста сборной Украины. У Михаила Мудрика есть предложения сразу от нескольких агентов. Одним из них является одиозный Вадим Шаблий из ProStar, который работает со многими известными игроками. Недавно клиентом этого агентства стал Георгий Судаков из донецкого "Шахтера". 

В сезоне 2023/2024 Михаил Мудрик провел за "Челси" 12 матчей, забил два мяча и сделал результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2031 года. 

Напомним, "Динамо" может возглавить известный украинский тренер

Кучер может возглавить известный украинский клуб. 

Звезда мадридского "Реала" пропустит Евро-2024

Яремчук принес победу "Валенсии" в сложном матче — видео гола. 

"Манчестер Сити" купит лидера мадридского "Реала". 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой - 80x80

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Актуальное по теме