Лєднєв отримав важку травму і не зіграє за Дніпро-1 у найближчі місяці

Богдан Лєднєв перед матчем. Фото: пресслужба "Дніпра-1"

Півзахисник "Дніпра-1" Богдан Лєднєв може пропустити другу половину сезону 2023/2024 в українській Прем'єр-лізі. Лідер команди Юрія Максимова отримав тяжку травму.

Неприємний інцидент стався на звичайних тренуваннях футболістів команди, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Telegram-канал "Футбольна Хата".

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"Дніпро-1" втратив одного з лідерів напередодні останнього матчу в УПЛ цього року. Юрій Максимов не зможе випустити на поле Богдана Лєднєва у поєдинку проти житомирського "Полісся".

Богдан Лєднєв після гола у ворота "Ворскли". Фото: пресслужба "Дніпра-1"

Лєднєв надовго вибув з ладу

Під час чергового тренування "Дніпра-1" Богдан Лєднєв отримав тяжку травму. У боротьбі за м'яч 25-річний півзахисник зіштовхнувся із партнером по команді та зламав ногу. Вже сьогодні клуб може підтвердити цю інформацію.

Після настільки тяжкої травми Лєднєв нескоро зможе повернутися на поле. Не виключено, що він уже не зіграє за "Дніпро-1" цього сезону. Це стане втратою для команди Юрія Максимова, оскільки після переходу з "Динамо" Богдан Лєднєв став одним із лідерів свого нового колективу. Він забив чотири голи у 15 матчах.

Найближчим туром "Дніпро-1" зіграє на виїзді з "Поліссям". Поєдинок пройде у п'ятницю, восьмого грудня, о 15:00 за київським часом.

Підопічні Юрія Максимова йдуть на другому місці у турнірній таблиці. В активі команди 33 очки.

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