Леднев получил тяжелую травму и не сыграет за Днепр-1 в ближайшие месяцы

Богдан Леднев перед матчем. Фото: пресс-служба "Днепра-1"

Полузащитник "Днепра-1" Богдан Леднев может пропустить вторую половину сезона 2023/2024 в украинской Премьер-лиге. Лидер команды Юрия Максимова получил тяжелую травму.

Неприятный инцидент произошел на обычной тренировке футболистов команды, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал "Футбольна Хата".

Читайте также:

"Днепр-1" потерял одного из лидеров накануне последнего матча в УПЛ в нынешнем году. Юрий Максимов не сможет выпустить на поле Богдана Леднева в поединке против житомирского "Полесья".

Богдан Леднев после гола в ворота "Ворсклы". Фото: пресс-служба "Днепра-1"

Леднев надолго выбыл из строя

Во время дежурной тренировки "Днепра-1" Богдан Леднев получил тяжелую травму. В борьбе за мяч 25-летний полузащитник столкнулся с партнером по команде и сломал ногу. Уже сегодня клуб может подтвердить эту информацию.

После настолько тяжелой травмы Леднев нескоро сможет вернуться на поле. Не исключено, что он уже не сыграет за "Днепр-1" в нынешнем сезоне. Это станет потерей для команды Юрия Максимова, поскольку после перехода из "Динамо" Богдан Леднев стал одним из лидеров своего нового коллектива. Он забил четыре гола в 15 матчах.

В ближайшем туре "Днепр-1" сыграет на выезде с "Полесьем". Поединок пройдет в пятницу, восьмого декабря, в 15:00 по киевскому времени.

Подопечные Юрия Максимова идут на втором месте в турнирной таблице. В активе команды 33 очка.

Напомним,"Динамо" может возглавить известный украинский тренер.

Циганков и Мартинес уйдут из "Жироны" в топ-клуб — когда это произойдет.

Мудрик сделал первый в сезоне ассист, но он не помог "Челси" победить "МЮ".

Кучер может возглавить известный украинский клуб.

"Манчестер Сити" купит лидера мадридского "Реала".