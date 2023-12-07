Мудрик сделал первый в сезоне ассист, но он не помог Челси победить МЮ

Михаил Мудрик в атаке. Фото: REUTERS/Carl Recine

В матче 15-го тура Английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" принимал "Челси". С первых минут матча сыграл украинский вингер Михаил Мудрик.

В концовке первого тайма Михаил отметился результативным действием, сообщил портал Новини.LIVE.

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Несмотря на провальный старт сезона, на "Челси", "Манчестер Юнайтед" не нужно было настраивать. Подопечные Эрика Тен Хага активнее, чем обычно, атаковали в попытке доказать, что в команде нет проблем.

Высокий темп хозяев мог принести плоды уже на 4-й минуте, но Хойлунд с отличной позиции не забил, поскольку Санчес вытащил мяч из дальнего угла ворот. Вскоре арбитр назначил пенальти за фол на Антоні. Правда, сделал он это только после ВАР.

К одиннадцатиметровой отметке подошел Фернандеш, и ему тоже не удалось забить.

Но "Манчестер Юнайтед" продолжал атаковать и на 19-й минуте Мактоминей удачно сыграл на добивании и открыл счет.

"Челси" смог ответить своим голом лишь на 45-й минуте первого тайма. Мудрик отдал пас на Палмера, а тот накрутил нескольких соперников и пробил в дальний угол ворот — 1:1.

Второй тайм активнее начал "Челси", но они снова пропустили. Гарначо навесил в штрафную, а Мактоминей ударом головой расстрелял ворота — 2:1. Больше счет в матче не менялся, но у "МЮ" было еще несколько шансов забить.

Мудрик отыграл 76 минут и получил от авторитетного портала WhoScored оценку — 6,6. В составе "синих" больше только у Санчеса, Палмера и Колвилла.

"Манчестер Юнайтед" — "Челси" — 2:1

Голы: Мактоминей, 19, 69 — Палмер, 45

"Манчестер Юнайтед": Онана — Далот, Линделеф (Регилон, 46), Магвайр, Шоу — Амрабат, Мактоминей — Антони, Фернандеш, Гарначо (Эванс, 90+2) — Хойлунд (Рашфорд, 84).

"Челси": Санчес — Дисаси, Силва, Колвилл, Кукурелья (Джеймс, 46) — Фернандес, Кайседо — Стерлинг, Палмер, Мудрик (Броя, 77) — Джексон.

Предупреждения: Шоу, Гарначо, Далот, Регилон

На 9 минуте Бруну Фернандеш не реализовал пенальти (вратарь).

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