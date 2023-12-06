Легенда Челси назвал главную проблему Мудрика

Михаил Мудрик комментирует итог матча. Скриншот YouTube

Бывший полузащитник английского "Челси" Эмманюэль Пети прокомментировал игру Михаила Мудрика в лондонском клубе. Француз посоветовал главному тренеру "синих" попробовать поставить украинца на другую позицию.

Пети уверен в том, что Мудрик может играть более результативно, сообщает Sportskeeda.

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Эмманюэль Пети выступал за "Монако", "Арсенал", "Челси", "Барселону" и сборную Франции. В последние годы 53-летний экс-хавбек работает экспертом на телевидении и регулярно комментирует игру своих бывших команд. Он решил подробно остановиться на действиях украинского футболиста "Челси".

Новая возможность для Мудрика

Бывший полузащитник сборной Франции считает, что на игру украинского футболиста влияют ожидания, которые на него возлагают болельщики и тренерский штаб "Челси". Это заставляет Михаила Мудрика нервничать, слишком часто брать игру на себя и допускать ошибки.

"Безусловно, через определенный отрезок времени у него все получится. Но я смотрел недавний матч "Челси" и пришел к выводу, что Мудрик уже сейчас мог бы играть лучше. Для этого его необходимо убрать с позиции левого вингера", — рассказал Эмманюэль Пети.

Эмманюэль Пети во время интервью. Скриншот YouTube

По мнению эксперта, украинец мог бы успешно действовать на месте центрального форварда. Видение игры и индивидуальные навыки помогли бы молодому футболисту стать результативным нападающим в "Челси".

В сезоне 2023/2024 Михаил Мудрик отыграл за "Челси" 12 поединков в чемпионате Англии. Он забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

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