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Легенда Челсі назвав головну проблему Мудрика

6 грудня 2023 19:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Легенда Челсі назвав головну проблему Мудрика
Михайло Мудрик коментує результат матчу. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній півзахисник англійського "Челсі" Емманюель Петі прокоментував гру Михайла Мудрика у лондонському клубі. Француз порадив головному тренеру "синіх" спробувати поставити українця на іншу позицію.

Петі впевнений у тому, що Мудрик може грати результативніше, повідомляє Sportskeeda.

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Емманюель Петі виступав за "Монако", "Арсенал", "Челсі", "Барселону" та збірну Франції. В останні роки 53-річний ексхавбек працює експертом на телебаченні та регулярно коментує гру своїх колишніх команд. Він вирішив докладно зупинитись на діях українського футболіста "Челсі".

Нова можливість для Мудрика

Колишній півзахисник збірної Франції вважає, що на гру українського футболіста впливають очікування, які на нього покладають уболівальники та тренерський штаб "Челсі". Це змушує Михайла Мудрика нервувати, занадто часто брати гру на себе і припускатися помилок.

"Безумовно, через певний відрізок часу у нього все вийде. Але я дивився нещодавній матч "Челсі" і дійшов висновку, що Мудрик уже зараз міг би грати краще. Для цього його необхідно прибрати з позиції лівого вінгера", — розповів Емманюель Петі.

Емманюель Петі
Емманюель Петі під час інтерв'ю. Скриншот YouTube

На думку експерта, українець міг би успішно діяти на місці центрального форварда. Бачення гри та індивідуальні навички допомогли б молодому футболістові стати результативним нападником у "Челсі".

У сезоні 2023/2024 Михайло Мудрик відіграв за "Челсі" 12 поєдинків у чемпіонаті Англії. Він забив два м'ячі та зробив одну результативну передачу.

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