Мудрик зробив перший в сезоні асист, але він не допоміг Челсі перемогти МЮ

Михайло Мудрик в атаці. Фото: REUTERS/Carl Recine

У матчі 15-го туру Англійської прем’єр-ліги "Манчестер Юнайтед" приймав "Челсі". З перших хвилин матчу зіграв український вінгер Михайло Мудрик.

У кінцівці першого тайму Михайло відзначився результативною дією, повідомив портал Новини.LIVE.

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Попри провальний старт сезону на "Челсі" "Манчестер Юнайтед" не потрібно було налаштовувати. Підопічні Еріка Тен Хага активніше ніж зазвичай атакували у намаганні довести, що у команді немає проблем.

Високий темп господарів міг принести плоди вже на 4-й хвилині, але Гойлунд з чудової позиції не забив, оскільки Санчес витягнув м'яч із дальнього кута воріт. Невдовзі арбітр призначив пенальті за фол на Антоні. Правда, зробив він це лише після ВАР.

До одинадцятиметрової позначки підійшов Фернандеш, і йому також не вдалося забити.

Але "Манчестер Юнайтед" продовжував атакувати і на 19-й хвилині Мактоміней вдало зіграв на добиванні й відкрив рахунок.

"Челсі" зміг відповісти своїм голом лише на 45-й хвилині першого тайму. Мудрик віддав пас на Палмера й той накрутив кількох суперників та пробив у дальній кут воріт — 1:1.

Другий тайм активніше почав "Челсі", але вони знову пропустили. Гарначо навісив у штрафний майданчик, а Мактоміней ударом головою розстріляв ворота — 2:1. Більше рахунок в матчі не змінювався, але у "МЮ" були ще шанси забити кілька м'ячів.

Мудрик відіграв 76 хвилин та отримав від авторитетного порталу WhoScored оцінку — 6,6. У складі "синіх" більше лише у Санчеса, Палмера та Колвілла.

"Манчестер Юнайтед" — "Челсі" 2:1

Голи: Мактоміней, 19, 69 — Палмер, 45

"Манчестер Юнайтед": Онана — Далот, Лінделеф (Регілон, 46), Магвайр, Шоу — Амрабат, Мактоміней — Антоні, Фернандеш, Гарначо (Еванс, 90+2) — Гойлунд (Рашфорд, 84).

"Челсі": Санчес — Дісасі, Сілва, Колвілл, Кукурелья (Джеймс, 46) — Фернандес, Кайседо — Стерлінг, Палмер, Мудрик (Броя, 77) — Джексон.

Попередження: Шоу, Гарначо, Далот, Регілон

На 9 хвилині Бруну Фернандеш не реалізував пенальті (воротар).

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