Шовковский назвал главную причину победы Динамо над Металлистом 1925

Александр Шовковский перед игрой. Скриншот 2+2

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал победу над "Металлистом 1925". Это уже третий подряд триумф команды под руководством молодого наставника.

"Динамо" продолжает подниматься по турнирной таблице УПЛ, сообщает портал Новини.LIVE.

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"Динамо" победило "Металлист 1925" со счетом 4:2 благодаря дублю Назара Волошина, а также голам Ваната и Дячука. Весь второй тайм киевская команда отыграла в большинстве. Тренерский штаб "бело-синих" удивил выбором стартового состава на поединок.

Что Шовковский рассказал об игре "Динамо"

Место в воротах "Динамо" занял Руслан Нещерет. Александр Шовковский объяснил, что молодой голкипер хорошо проявил себя на тренировках и заслужил место в основном составе. При этом с Георгием Бущаном все в порядке, у него нет проблем со здоровьем.

Футболисты во время исполнения национального гимна. Скриншот 2+2

Наставник "Динамо" отметил, что в этом матче игроки киевской команды более активно шли к воротам соперника при выполнении штрафных ударов. Однако в этом компоненте "бело-синим" еще есть над чем работать. Также Шовковский хотел бы увидеть, как его подопечные бьют пенальти.

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