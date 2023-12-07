Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Шовковский назвал главную причину победы Динамо над Металлистом 1925 arrow

Шовковский назвал главную причину победы Динамо над Металлистом 1925

7 декабря 2023 18:04
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шовковский назвал главную причину победы Динамо над Металлистом 1925
Александр Шовковский перед игрой. Скриншот 2+2
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал победу над "Металлистом 1925". Это уже третий подряд триумф команды под руководством молодого наставника. 

"Динамо" продолжает подниматься по турнирной таблице УПЛ, сообщает портал Новини.LIVE. 

Читайте также:

"Динамо" победило "Металлист 1925" со счетом 4:2 благодаря дублю Назара Волошина, а также голам Ваната и Дячука. Весь второй тайм киевская команда отыграла в большинстве. Тренерский штаб "бело-синих" удивил выбором стартового состава на поединок. 

Что Шовковский рассказал об игре "Динамо" 

Место в воротах "Динамо" занял Руслан Нещерет. Александр Шовковский объяснил, что молодой голкипер хорошо проявил себя на тренировках и заслужил место в основном составе. При этом с Георгием Бущаном все в порядке, у него нет проблем со здоровьем. 

Динамо Киев
Футболисты во время исполнения национального гимна. Скриншот 2+2

Наставник "Динамо" отметил, что в этом матче игроки киевской команды более активно шли к воротам соперника при выполнении штрафных ударов. Однако в этом компоненте "бело-синим" еще есть над чем работать. Также Шовковский хотел бы увидеть, как его подопечные бьют пенальти. 

Напомним, Трубин получит предложение от одного из лучших клубов Европы. 

Лидер "Динамо" переходит в ЛНЗ — о ком речь.

"Динамо" может возглавить известный украинский тренер

Леднев получил тяжелую травму и не сыграет за "Днепр-1" в ближайшие месяцы.

Циганков и Мартинес уйдут из "Жироны" в топ-клуб — когда это произойдет. 

"Манчестер Сити" купит лидера мадридского "Реала".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой - 80x80

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Актуальное по теме