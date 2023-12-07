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Волошин стал героем Динамо в матче с Металлистом 1925 — видео голов

7 декабря 2023 17:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Волошин стал героем Динамо в матче с Металлистом 1925 — видео голов
Игроки "Динамо" празднуют гол. Скриншот 2+2
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Харьковский "Металлист 1925" сыграл в Киеве выездной поединок украинской Премьер-лиги против "Динамо". Команда Александра Шовковского без проблем обыграла соперника. 

Эта победа стала третьей подряд для "Динамо" под руководством Шовковского, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Волошин мог сделать хет-трик 

"Динамо" — "Металлист 1925" — 4:2 (3:1) 

Голы: Волошин, 11, 22; Ванат, 34; Дячук, 89 — Дмитренко, 30; Ременюк, 71

Удаление: Бычек, 41 ("Металлист 1925") — повторное предупреждение 

"Динамо": Нещерет — Тымчик, Дячук, Сирота, Дубинчак — Бражко — Волошин, Шапаренко (Царенко, 60), Буяльский (капитан) (Андриевский, 60), Кабаев (Караваев, 60)  — Ванат (Супряга, 81). 

И.о. тренера: Александр Шовковский. 

"Металлист 1925": Сидоренко — Капинус, Ткачук, Червак, Фарина — Габелок (капитан) (Ткачук, 59) — Моура (Ременюк, 59), Бичек, Мартынюк, Дмитренко (Чирук, 76) — Сидоров (Борячук, 67). 

Тренер: Олег Голодюк. 

Обе команды активно начали поединок на замерзшем газоне. Киевлянам понадобилось 11 минут для того, чтобы открыть счет. Волошин начал и завершил контратаку "Динамо" точным ударом мимо Сидоренко, а изящный ассист оказался на счету Буяльского, 1:0! 

Вскоре после этого Ванат упустил шанс упрочить преимущество "Динамо", но на 22-1 минуте хозяева поля забили второй мяч. Буяльский нашел Шапаренко передачей слева на линию штрафной. Сидоренко отбил мяч в сторону после удара Николая, а Волошин первым успел на добивание, 2:0! 

 Но на исходе получаса игры гости сумели забить красивый гол. Габелок из центра поля сделал шикарную передачу на позицию левого инсайда. Дмитренко без проблем переиграл Нещерета, 2:1!

 

Однако через несколько минут Ванат сумел отличиться после того, как выше всех выпрыгнул в чужой штрафной на подачу стандарта, 3:1! А в конце тайма Бичек грубо сыграл против Буяльского и получил второе предупреждение. Гости остались в меньшинстве и едва не пропустили после попытки Волошина оформить хет-трик, но футболист "Динамо" промахнулся. 

Во втором тайме "Динамо" упустило несколько роскошных моментов. Шапаренко, Андриевский и Царенко не сумели "пробить" Сидоренко. Зато в ходе контратаки харьковчан Борячук вывел Ременюка на рандеву с Нещеретом, который выбежал из штрафной и подвел свою команду. После удара игрока "Металлиста 1925" мяч спокойно закатился в сетку, 3:2! 

Однако "валидольной" концовки не получилось. На последних минутах матча столичная команда заработала право на угловой. После навеса с фланга Супряга головой сбросил мяч на Дячука, который забил свой первый гол за "Динамо" в УПЛ, 4:2! 

Киевляне довели матч до победы и теперь будут готовиться к игре с "Оболонью", которая состоится через несколько дней. Следующим соперником "Металлиста 1925" станет "Александрия". 

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