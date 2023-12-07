Шаран после увольнения из Миная возглавит другой украинский клуб
Известный украинский тренер Владимир Шаран в ближайшем будущем может возглавить один из клубов Премьер-лиги (УПЛ). Последние полтора года он работал в ФК "Минай".
На Шарана претендуют как минимум несколько команд, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Украинский футбол".
Владимир Шаран остается востребованным специалистом на рынке украинских тренеров. В услугах 52-летнего специалиста заинтересована луганская "Заря", которая неудачно проводит нынешний сезон.
Новый клуб для Шарана
Бывший наставник "Миная", "Александрии" и "Карпат" не стал отрицать слухи о том, что в ближайшее время он может возглавить "Зарю". После тринадцати матчей луганчане оказались на предпоследнем месте в турнирной таблице. Ниже только "Минай". Однако при этом тренер заявил, что с ним еще не контактировали представители "Зари".
А вот слухи о работе в ЛНЗ Владимир Шаран категорически опроверг. Он напомнил о том, что у этой команде ест тренер, с которым у Шарана хорошие отношения.
"У меня очень хорошие отношения с Перваком, президентом "Левого Берега" Николаем Лавренко и вице-президентом Матаковым, но это не значит, что у нас были какие-то разговоры. Я говорю это прямо", — рассказал Владимир Шаран.
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