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Шаран после увольнения из Миная возглавит другой украинский клуб

7 декабря 2023 12:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шаран после увольнения из Миная возглавит другой украинский клуб
Владимир Шаран перед матчем. Фото: пресс-служба ФК "Минай"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известный украинский тренер Владимир Шаран в ближайшем будущем может возглавить один из клубов Премьер-лиги (УПЛ). Последние полтора года он работал в ФК "Минай". 

На Шарана претендуют как минимум несколько команд, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Украинский футбол". 

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Владимир Шаран
Владимир Шаран во время работы в ФК "Минай". Фото: пресс-служба клуба

Новый клуб для Шарана 

Бывший наставник "Миная", "Александрии" и "Карпат" не стал отрицать слухи о том, что в ближайшее время он может возглавить "Зарю". После тринадцати матчей луганчане оказались на предпоследнем месте в турнирной таблице. Ниже только "Минай". Однако при этом тренер заявил, что с ним еще не контактировали представители "Зари". 

А вот слухи о работе в ЛНЗ Владимир Шаран категорически опроверг. Он напомнил о том, что у этой команде ест тренер, с которым у Шарана хорошие отношения. 

"У меня очень хорошие отношения с Перваком, президентом "Левого Берега" Николаем Лавренко и вице-президентом Матаковым, но это не значит, что у нас были какие-то разговоры. Я говорю это прямо", — рассказал Владимир Шаран. 

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