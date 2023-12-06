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Один из клубов УПЛ отпустит треть игроков основы

6 декабря 2023 16:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Один из клубов УПЛ отпустит треть игроков основы
Немчанинов и Колесник на сборах "Миная". Фото: пресс-служба клуба
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В составе закарпатского футбольного клуба "Минай" произошли серьезные изменения. Сразу четыре футболиста покинули команду Владимира Шарана. 

Контракты игроков были досрочно расторгнуты по взаимному согласию, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт "Миная". 

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Руководство "Миная" отпустило четырех футболистов. Это игроки обороны Игорь Солдат и Дмитрий Немчанинов, а также полузащитник Сергей Панасенко и вратарь Александр Бандура. Все они согласились уйти из клуба до истечения срока действия их соглашений.

Минай
Игроки "Миная" на тренировке. Фото: пресс-служба клуба

Кризис в "Минае" 

Игорь Солдат перешел в закарпатский клуб летом 2023 года. Он успел провести 12 поединков в УПЛ, к которым добавил еще один матч в Кубке страны. Немчанинов защищал цвета "Миная" с лета прошлого года и успел сыграть 43 поединка, в которых отдал одну результативную передачу.

Панасенко подписал контракт с "Минаем" в июле 2023 года. Он сыграл восемь поединков в УПЛ и один матч в Кубке Украины. Бандура перешел в "Минай" в феврале 2022 года. Он отыграл 42 встречи во всех турнирах. В 12 матчах вратарь не пропустил ни одного гола. 

В сезоне 2023/2024 "Минай" провел в УПЛ 15 поединков, в которых не одержал ни одной победы. Команда Владимира Шарана занимает последнее место в турнирной таблице. 

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