Один із клубів УПЛ відпустив третину гравців основи

Нємчанінов та Колесник на зборах "Минаю". Фото: пресслужба клубу

У складі закарпатського футбольного клубу "Минай" відбулися серйозні зміни. Відразу чотири футболісти залишили команду Володимира Шарана.

Контракти гравців були достроково розірвані за взаємною згодою, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт "Минаю".

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Керівництво "Минаю" відпустило чотирьох футболістів. Це гравці оборони Ігор Солдат та Дмитро Нємчанінов, а також півзахисник Сергій Панасенко та воротар Олександр Бандура. Усі вони погодилися піти з клубу до закінчення терміну дії їхніх угод.

Гравці "Минаю" на тренуванні. Фото: пресслужба клубу

Криза в ФК "Минай"

Ігор Солдат перейшов до закарпатського клубу влітку 2023 року. Він встиг провести 12 поєдинків в УПЛ, до яких додав ще один матч у Кубку країни. Нємчанінов захищав кольори "Минаю" з літа минулого року і встиг зіграти 43 поєдинки, в яких віддав одну результативну передачу.

Панасенко підписав контракт із "Минаєм" у липні 2023 року. Він зіграв вісім поєдинків в УПЛ та один матч у Кубку України. Бандура перейшов у "Минай" у лютому 2022 року. Він відіграв 42 зустрічі у всіх турнірах. У 12 матчах воротар не пропустив жодного гола.

У сезоні 2023/2024 "Минай" провів в УПЛ 15 поєдинків, у яких не здобув жодної перемоги. Команда Володимира Шарана посідає останнє місце у турнірній таблиці.

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