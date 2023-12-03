Матч Минай — Динамо перенесли після однієї зіграної хвилини

Стадіон "Минаю" під час повітряної тривоги. Фото: "Динамо" Київ

Матч 16-го туру Української прем’єр-ліги між "Минаєм" та "Динамо" буде перенесено. Причиною стали тривога та відсутність освітлення на стадіоні.

Про це повідомила пресслужба киян.

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Гра почалася о 13:00 й тривала всього хвилину, оскільки потім почалася повітряна тривога, яка тривала із 13:02 до 14:47.

Зазвичай в УПЛ дограють матчі, але на стадіоні "Миная" відсутнє штучне освітлення поля. У цьому випадку існував дуже великий ризик тому, що матч будуть догравати у темряві.

За інформацією від "Динамо", делегат матчу за згодою представників клубів прийняв рішення про перенесення гри.

Про нову дату гри повідомлять пізніше.

"У зв'язку із тривалою повітряною тривогою по всій Україні, яка розпочалася незабаром після того, як арбітр дав стартовий свисток у матчі 16-го туру чемпіонату України "Минай" — "Динамо", делегат матчу за згодою представників клубів прийняв рішення про перенесення гри.

Таке рішення пов'язане ще й з відсутністю можливості дограти поєдинок за умов денного освітлення, оскільки штучне на стадіоні "Минай" відсутнє.

Остаточне рішення щодо подальшої долі поєдинку буде прийняте пізніше", — йдеться в повідомленні "Динамо".

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