Матч Минай — Динамо перенесли после одной сыгранной минуты
Матч 16-го тура Украинской премьер-лиги между "Минаем" и "Динамо" будет перенесен. Причиной послужили тревога и отсутствие освещения на стадионе.
Об этом сообщила пресс-служба киевлян.
Что случилось на матче "Минай" — "Динамо"
Игра началась в 13:00 и продолжалась всего минуту, поскольку затем началась воздушная тревога с 13:02 до 14:47.
Обычно в УПЛ доигрывают матчи, но на стадионе "Миная" отсутствует искусственное освещение поля. В этом случае существовал очень большой риск тому, что матч будут доигрывать в темноте.
По информации от "Динамо", делегат матча с согласия представителей клубов принял решение о переносе игры.
О новой дате игры сообщат позже.
"В связи с длительной воздушной тревогой по всей Украине, которая вскоре началась после того, как арбитр дал стартовый свисток в матче 16-го тура чемпионата Украины "Минай" — "Динамо", делегат матча с согласия представителей клубов принял решение о переносе игры.
Такое решение связано еще и с отсутствием возможности доиграть поединок в условиях дневного освещения, поскольку искусственное на стадионе "Минай" отсутствует.
Окончательное решение по дальнейшей судьбе поединка будет принято позже", — говорится в сообщении "Динамо".
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