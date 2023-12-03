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Матч Минай — Динамо перенесли после одной сыгранной минуты

3 декабря 2023 16:02
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Агабекян Карен
редактор
Матч Минай — Динамо перенесли после одной сыгранной минуты
Стадион "Миная" во время воздушной тревоги. Фото: "Динамо" Киев
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Матч 16-го тура Украинской премьер-лиги между "Минаем" и "Динамо" будет перенесен. Причиной послужили тревога и отсутствие освещения на стадионе.

Об этом сообщила пресс-служба киевлян.

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Игра началась в 13:00 и продолжалась всего минуту, поскольку затем началась воздушная тревога с 13:02 до 14:47.

Обычно в УПЛ доигрывают матчи, но на стадионе "Миная" отсутствует искусственное освещение поля. В этом случае существовал очень большой риск тому, что матч будут доигрывать в темноте.

По информации от "Динамо", делегат матча с согласия представителей клубов принял решение о переносе игры.

О новой дате игры сообщат позже.

"В связи с длительной воздушной тревогой по всей Украине, которая вскоре началась после того, как арбитр дал стартовый свисток в матче 16-го тура чемпионата Украины "Минай" — "Динамо", делегат матча с согласия представителей клубов принял решение о переносе игры.

Такое решение связано еще и с отсутствием возможности доиграть поединок в условиях дневного освещения, поскольку искусственное на стадионе "Минай" отсутствует.

Окончательное решение по дальнейшей судьбе поединка будет принято позже", — говорится в сообщении "Динамо".

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